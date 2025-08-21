Marius Borg, “sin un duro”, a pesar de su alto tren de vida: ¿cómo paga sus lujos?

Marius Borg no está dando demasiadas alegrías a su familia. Quizá ninguna, aunque todos siguen volcados en él, en protegerle y tratar de encauzar su camino, que sigue descarriado y sin señales que evidencien que mejorará en los próximos tiempos. Menos aún con los serios problemas judiciales que arrastra y por los que terminará siendo juzgado, por mucho que ha tratado de salvarle de su destino la familia real noruega. Se enfrenta a 32 delitos distintos, una larga lista de fechorías entre las que destacan cuatro violaciones y malos tratos a sus exnovias.

Un historial muy turbio que está ensuciando a la vez la imagen pública de la familia. Sobre todo después de ver cómo su madre, la princesa Mette-Marit ha tratado de presionar a las víctimas para que no señalen a su hijo o entorpecer la investigación por su preocupación. También por el hecho de que Marius sigue disfrutando de un tren de vida muy alto, entre escapadas a distintos lugares del mundo, viajes como si gozase de distinciones diplomáticas y supuesto trato de favor.

Los problemas económicos de Marius Borg

Todo le convierte en diana de críticas por su privilegiada posición, pues cualquier otro en su pellejo estaría ya entre rejas. Pero ahora se desmonta todo lo que se creía, después de que se haya alertado de que el hijastro del príncipe Haakon de Noruegaestá pasando apuros económicos. ¿Y cómo se paga sus caros caprichos? Pues no precisamente trabajando o dando valor al dinero que, para su sorpresa, no se reproduce solo en las cuentas corrientes, sino que, en su caso, llega a modo de propina por parte de su pueblo con sus impuestos.

Los príncipes Mette-Marit y Haakon de Noruega junto a Marius Borg Gtres

Desde el diario noruego ‘Nettavisen’ se ha alertado de la precaria situación económica de Marius Borg. De esa que nadie se imaginaba viendo cómo quema tarjeta de crédito sin problema alguno, mientras recorre mundo en familia, con amigos o con su última novia. Todo eso mientras están calculando cuántos años pasará en prisión por sus 32 delitos. Desde el citado medio dicen que está cerca de la ruina, pues el año pasado tan solo facturó 4.045 euros y que desde el 2022 está registrando ingresos un 80% menores que antaño. Es más, advierten que su liquidez estaría fijada en los 6.732 euros, cuando hace 3 años superaba los 168.000€.

En medio de la investigación que se está haciendo al hijo de Mette Marit, se ha podido conocer su complicada situación económica. Otros medios noruegos, como ‘VG’, han señalado que vive “en una situación financiera muy precaria”. Destacan que recibía 1.683 euros al mes a modo de paga, dinero que se lo entregaban directamente los príncipes de Noruega, herederos al trono. Marius Borg no tiene asignación oficial, pero sí de manera velada cedida por su madre, para que pudiese pagar sus vicios y no llamar demasiado la atención. Le parecería poco, pues ha llegado a robar en la residencia oficial, donde también orquestaba fiestas desenfrenadas.

¿Se ha esfumado el dinero? Estos tres años para Marius Borg han sido muy intensos, especialmente por los abusos de sustancias ilegales, que le han metido en muchos problemas. No solo las drogas o el alcohol, también sus propios problemas mentales han sido puestos sobre la mesa por él mismo para explicar sus agresiones a sus exnovias, así como contextualizar las cuatro violaciones y otros muchos delitos a los que deberá enfrentarse ante un juez. Tan solo para uno de sus 32 delitos le podría llevar hasta 10 años a la cárcel.