Marta Luisa de Noruega: negocios con luces y sombras

A pesar de su carácter emprendedor, Marta Luisa de Noruega atraviesa desde hace tiempo undefined bastante compleja. Lanzó la marca de ropa Hést, que vende prendas femeninas, especialmente jerséis de lana merino, y consiguió expandir la colección a accesorios. Pero es uno de los pocos negocios que le permiten un respiro económico.

Fundó también PLM International, dedicada a cursos, charlas y organización de eventos, y ha escrito quince libros, además de gestionar proyectos educativos y de entretenimiento. La prensa noruega sugiere que sus dificultades económicas derivan de su polémico matrimonio con el chamán Durek Verrett, y algunos problemas inmobiliarios que le han llevado a hipotecar nuevamente su casa. La hija de los reyes Harald V y Sonia enfrentaría, por ello, serios problemas de liquidez, deudas y obstáculos en el sector inmobiliario y bancario. Desde que inició su relación con Verret, cualquier movimiento financiero se convierte en noticia en su país y genera debates sobre su impacto en la familia real noruega.

La princesa Marta Luisa de Noruega participará en un reality show Getty images

Según reveló el canal de televisión noruego TV2 esta semana, la princesa ha visto frustradas las expectativas depositadas en el PLM International, creada en 2020. Como presidenta del consejo de administración de la empresa, ha conseguido organizar algunos eventos y actividades, pero sin obtener ingresos. Según las cuentas de 2024, no generó beneficios y sus costes ascendieron a poco más de 50.000 coronas.

No obstante, la princesa posee participaciones en otras empresas que sí han generado algo más de dinero, como Hést AS, cuyos resultados han sido positivos. La marca es un éxito rotundo con una sólida rentabilidad, repartiendo 1,5 millones de coronas adicionales en dividendos el año pasado.

Crecer desde cero

Al mismo tiempo, a pesar del fracaso de su negocio, la princesa intentó ganar dinero y empezar de cero poniendo a la venta su chalet en Lommedalen. Desde mayo pasado, intentaba deshacerse de esta hermosa propiedad cerca de Oslo, comprada con su difunto esposo Ari Behn y donde guardaba gratos recuerdos con sus hijos. Ahora, parece que por fin lo ha conseguido. Un comprador había presentado una oferta de 19 millones de coronas (1,59 millones de euros).

Por otra parte, hay que destacar su labor social a través del Fondo Princesa Marta Luisa, que en 2024 alcanzó un patrimonio histórico de casi 1,5 millones de euros, gracias a inversiones exitosas en bonos y acciones, cuyos beneficios se destinan a causas benéficas para niños y jóvenes.