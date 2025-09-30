Matilde y Elisabeth de Bélgica: ¿un reencuentro madre-hija o una maniobra para desviar rumores?

Una semana después de haberse producido, la Casa Real belga sorprendió con la difusión de unas fotografías privadas del reencuentro entre la reina Matilde y su hija Elisabeth en el campus de Harvard. La duquesa de Brabante, que estudia en la prestigiosa universidad estadounidense, aparece sonriente y relajada junto a su madre, en lo que el comunicado oficial define como "un rápido desvío a Boston antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York".

El detalle que no ha pasado inadvertido es la fecha: las instantáneas llegan justo en medio del revuelo mediático que rodea a Elisabeth, tras la viralización de una foto en la que aparece supuestamente junto a Jorge de Liechtenstein. Mientras la familia principesca de Vaduz asegura que esa imagen fue generada por inteligencia artificial, el hecho de que se publicara en el perfil del propio Jorge -y que este etiquetara a la princesa- mantiene abiertas las especulaciones sobre un posible romance.

En ese contexto, la difusión de las imágenes de Harvard con un retraso de ocho días despierta suspicacias: ¿gesto espontáneo o estrategia de distracción? Las redes sociales de la Corona acompañaron las fotos con un mensaje neutral, destacando el reencuentro madre e hija, pero sin aludir al tema que realmente ocupa titulares.

En las imágenes, Elisabeth viste una camisa denim de la firma francesa Ba&Sh y vaqueros, mientras Matilde aparece con un traje de pana rojo. La naturalidad de la escena contrasta con la intensidad del debate mediático.

La agenda de la heredera mantiene igualmente el foco en Europa: este viernes viajará desde Estados Unidos para asistir a la abdicación del gran duque Enrique de Luxemburgo y la proclamación de su hijo Guillermo. Una ceremonia de alto perfil que culminará con una cena de gala en la que Elisabeth lucirá tiara, y donde, previsiblemente, las cámaras volverán a buscar respuestas más allá de la diplomacia oficial.