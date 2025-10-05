Meghan Markle brilla en París: su primer viaje a Europa desde el funeral de Isabel II

Con el pelo recogido en un moño y envuelta en una capa blanca sobre un traje oversize del mismo tono, Meghan Markle apareció el sábado en la Semana de la Moda que se celebra en París para disfrutar del desfile de Balenciaga.

Fue, sin duda, una sorpresa, pero, según declaró un portavoz de la duquesa de Sussex a la revista Hello!, tenía una razón: "Quería apoyar a Pierpaolo Piccioli, quien recientemente asumió el cargo de director creativo de la casa". Y añadió: "A lo largo de los años, la duquesa ha lucido muchas de las creaciones de Pierpaolo. Han colaborado estrechamente en diseños para eventos clave a nivel mundial".

Meghan admira "su artesanía y elegancia moderna" y creyó que no podía faltar. Han sido varias las ocasiones en las que ha escogido creaciones de de Pierpaolo Piccioli para Valentino, casa de la que fue figura emblemática durante 25 años antes de marcharse en marzo de 2024. Es el caso del glamuroso vestido con capa roja que lució durante una visita oficial a Casablanca, Marruecos, en 2018 , o el traje blanco durante los Juegos Invictus 2022.

Más allá de la moda, esta primera visita a la Semana de la Moda de París es también su primer viaje a Europa desde el funeral de la reina Isabel II en 2022. A diferencia de su esposo, el príncipe Harry, que ha viajado varias veces en los últimos años, ella solo hizo una breve escala en mayo de 2024 en el aeropuerto de Heathrow para emprender desde allí un vuelo a Nigeria. Después del reciente encuentro del rey Carlos III con su hijo menor, hay quien interpreta que podría ser un primer gesto de acercamiento, a pesar de que, al menos formalmente, no implica ninguna cercanía a la familia real británica ni a las instituciones del Reino Unido. Su presencia responde más a intereses personales y profesionales en el ámbito de la moda que a gestos de reconciliación con La Firma.

Meghan Markle en el funeral de la Reina Isabel II Gtres

Durante su única noche en París, Meghan se alojó en el Hôtel Plaza Athénée, que cuesta 3.000 dólares la noche. Llegó en un elegante coche con ventanas tintadas, y dentro del desfile, la multitud dejó escapar una exclamación de asombro al verla llegar. Más tarde, se cambió de ropa y se puso un precioso vestido negro con escote asimétrico para una fiesta posterior de Balenciaga, según informa "Hello!".