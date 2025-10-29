Meghan Markle lanza su nueva colección As Ever: velas inspiradas en su boda con Harry

Hay algo casi cinematográfico en la manera en que Meghan Markle ha reinventado su historia. Alejada de la vida palaciega y asentada en Montecito, la duquesa de Sussex parece decidida a construir un imperio propio, uno donde el lujo cotidiano y la intimidad familiar conviven en armonía. Su nueva colección navideña para As Ever es, en esencia, un manifiesto silencioso sobre quién es hoy Meghan: una mujer que transforma su biografía en marca.

El lanzamiento, presentado a través de un breve clip en Instagram, muestra a Meghan decorando su casa con adornos en tonos verdes y dorados, preparando postres con sus propias conservas y glaseando un pavo con una de sus mieles. Todo bajo una luz cálida que parece salida de una película navideña rodada entre Santa Bárbara y la campiña inglesa.

Velas aromáticas

La colección incluye piezas que destilan simbolismo. La vela Signature No. 519, perfumada con menta marroquí, cardamomo y hojas de té, está dedicada al 19 de mayo de 2018, el día de su boda con el príncipe Harry. En su web, se describe como una fragancia que "evoca la frescura de un día en la campiña inglesa" y captura "la facilidad y la alegría" de aquel momento. Una nostalgia olfativa por la vida que dejó atrás, reinterpretada desde la serenidad californiana.

Su segunda vela, Signature No. 084, rinde homenaje a su cumpleaños -4 de agosto-, con notas de loto acuático, sándalo y amapola de California, y la promesa de "sentirse como un abrazo". Ambas cuestan 64 dólares, una cifra que no busca la extravagancia, sino el gesto simbólico: convertir su hogar en un refugio de sensaciones.

La línea incluye también un Vintage Brut Napa Valley 2021 (89 dólares), elaborado con pinot noir y chardonnay, junto a un nuevo set de mermeladas artesanales de fresa, naranja y frambuesa (42 dólares). Y, como guiño a su pasatiempo más íntimo, Meghan incorpora una miel con panal (Sage Honey With Honeycomb, 32 dólares), inspirada en la que recolecta junto a su hija Lilibet en su propio apiario doméstico.

Completan la colección dos kits de especias para vino caliente y sidra especiada -Hot Toddy y Spiced Cider-, pensados "para disfrutarse en compañía". Un detalle que revela el tono emocional de la propuesta: más que una colección de productos, As Ever es una celebración de los rituales domésticos, de los gestos que dan sentido al hogar.

Poco antes del lanzamiento, Meghan compartió una imagen de sí misma tomando té junto a sus perros, mientras sonaba Taylor Swift. El pie de foto decía: "No te preocupes, nena, es el día del lanzamiento". Una frase sencilla, pero cargada de intención: el recordatorio de que, incluso lejos de Buckingham, Meghan Markle sigue escribiendo su propia versión del cuento de hadas, esta vez con aroma a miel, luz de vela y un toque de cardamomo.