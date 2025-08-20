Mette-Marit, en el punto de mira: investigada por los mensajes con su hijo, Marius Borg

La monarquía noruega atraviesa por uno de los momentos más delicados de su historia tras el caso Marius Borg, el primogénito de la princesa Mette-Marit. Un año después de salir el escándalo a la luz, la Fiscalía ha imputado formalmente esta semana al hijastro de Haakon de 4 delitos por violación y 28 cargos más. A la espera del juicio, el joven podría enfrentarse a 10 años de cárcel.

La princesa, también investigada

Aunque ningún miembro de la Casa Real noruega ha sido interrogado, el fiscal general del Estado de Noruega, Sturla Henriksbø, ha sido muy claro respecto a los príncipes y la investigación: "En la medida en que existan mensajes entre particulares y familiares del acusado relacionados con el caso, se habrán incluido en el material de investigación, sí".

La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Gtres

La implicación de Mette-Marit en el caso viene de hace unos meses, cuando el pasado mes de noviembre el joven tuvo un altercado con su exnovia en un apartamento en Oslo. Ya en su día, la princesa estuvo en el punto de mira por ayudar a hijo. "Notificó a Marius Borg que la policía iba a arrestarle y limpió la casa de su hijo", revelaron los medios noruegos. "El 4 de agosto, Marius Borg Høiby es detenido y acusado de violencia contra su entonces novia. Aproximadamente media hora antes del arresto, la policía se pone en contacto con él por teléfono y le avisan de que van a arrestarlo. Pero Marius ya debía saber lo que le esperaba", explicaron sobre el asunto. "Según el registro policial, desde que la policía llamó a Høiby hasta que lo arrestaron en la escuela pasaron 33 minutos. Durante ese tiempo, la princesa heredera Mette-Marit, que vive al lado, habrá limpiado la casa de la que dispone Høiby. Más tarde, lo llevó a la escuela de Jansløkka, donde le esperaba la policía".

Las palabras de Haakon

El único miembro de la Casa Real noruega que se ha pronunciado sobre la imputación formal de Marius Borg ha sido Haakon de Noruega. Menos de 24 horas después de conocer la acusación de la Fiscalía, el príncipe, durante la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor, en la ciudad de Trondheim, atendió a la Prensa.

"Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas", declaró Haakon de Noruega, añadiendo que "todos los implicados en el caso lo han encontrado desafiante y difícil". "En cuanto al asunto, hay otros que están en mejor posición para hablar de ello", zanjó así si intervención. Mientras tanto Mette-Marit, que ayer cumplió 52 años en su peor momento por sus agravados problemas de salud y el escándalo de su hijo, continúa en silencio, apartada del foco mediático en la medida de lo posible.