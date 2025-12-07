El motivo real de la ruptura entre los príncipes Guillermo y Harry

En sus memorias "Spare", el príncipe Harry describió el vínculo con su hermano Guillermo una relación marcada por rivalidad, discusiones y algún episodio físico violento. Relató que en 2019, en su casa de Nottingham Cottage, discutió con él por los comentarios de este sobre Meghan Markle, a la que calificó de "difícil", "maleducada" y "abrasiva". Según Harry, la discusión se encendió hasta que su hermano le agarró por el cuello, le rompió el collar y lo tiró al suelo.

El heredero y la reserva

La rivalidad nació en la infancia. Guillermo era "el heredero" y él "la reserva", lo que marcó desde pequeños una jerarquía y cierta distancia entre ambos. Desde esa posición, el primogénito de Carlos III adoptó el rol más duro en el seno de la familia cuando los duques de Sussex decidieron abandonar la primera línea.

El príncipe Harry y Meghan Markle con Kate Middleton / Foto: Gtres larazon

Sin embargo, un análisis más ajustado podría ofrecer otra versión. Según Ken Wharfe, exguardaespaldas de la princesa Diana, la desavenencia existía desde mucho antes de la llegada de Meghan Markle a la familia real. Este antiguo empleado ha hablado sobre el vínculo entre los dos príncipes en el podcast Right Royal de la revista "Hello!". Sirvió a la princesa Diana durante cinco años y, por lo tanto, pudo presenciar cada movimiento de los hermanos.

Pelusa por el carácter vivaz de Harry

Desde su punto de vista, Guillermo siempre había sentido celos de Harry por su personalidad vivaz. "William probablemente estaba un poco celoso de Harry debido a su popularidad. Harry solía ser el chico popular del grupo. Era un personaje. Era un bromista , y a la gente le encantan los bromistas. Creo que Guillermo era un poco más reservado de niño, aunque ciertamente tuvo sus momentos”, explicó.

También reveló un detalle curioso sobre los dos príncipes, algo en lo que sí se parecían: su torpeza. Uno se hacía un corte enorme en la rodilla y el otro se golpeaba la cabeza. Según el exguardaespaldas, siempre había algo que enmendar con alguno de los dos.

Canada Remembrance Day Prince Harry ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Crecer entre los muros del palacio no debió de ser fácil. También ha hablado de ello el hijo de la reina Camilla, Tom Parker Bowles: "Guillermo y Harry tuvieron una infancia horrible", ha confesado en una entrevista con "The Telegraph".

Britain Royal Crises ASSOCIATED PRESS Agencia AP

No solo la prematura muerte de su madre, la princesa Diana, que marcó la vida de los príncipes, sino también la constante presencia de la prensa. Parker Bowles relata su propia experiencia con los paparazzi. "Era el auge de la prensa sensacionalista. Recuerdo que los paparazzi me perseguían a 160 kilómetros por hora intentando sacarme una foto. Le gritaban a mi madre para que reaccionara. Empujándola y abriéndose paso. Fue horrible, y uno protege a su madre"

Los paparazzi en la puerta se volvieron tan habituales como "huevos con tocino por la mañana". Y añade: "Hace mucho tiempo que aprendí a no meterme en el mundo de William y Harry. Pero lo que vivieron fue horrible. Pasé por una milmillonésima parte de lo que ellos vivieron. ¡Maldita sea, lo entiendo!".