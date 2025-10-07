Navidad en Buckingham: Carlos III abre sus puertas por una causa benéfica

El Palacio de Buckingham, símbolo indiscutible de la monarquía británica y epicentro del poder real, abrirá sus majestuosas puertas al público durante la próxima temporada navideña. Desde el 14 de noviembre hasta el 5 de enero, los visitantes podrán recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la residencia oficial del rey Carlos III, en una experiencia única que conjuga la tradición festiva con un propósito solidario: destinar todos los fondos recaudados a la conservación de las Colecciones Reales.

La iniciativa llega de la mano de The Royal Collection Trust, la organización benéfica encargada de custodiar las obras de arte, muebles históricos y tesoros de incalculable valor que forman parte del legado de la Corona. "Todo lo recaudado se destinará exclusivamente a la preservación de los espacios reales y de sus valiosas obras", señaló la institución en un comunicado. Una aclaración necesaria que subraya el carácter altruista del proyecto, alejado de cualquier ánimo de lucro.

Más allá de la oportunidad de recorrer los opulentos salones, el evento promete convertirse en una cita imperdible dentro del calendario navideño británico. Las estancias se adornarán con luces, árboles centenarios, guirnaldas y música coral, creando un ambiente de ensueño que transformará la solemnidad del palacio en un escenario de cuento.

Nueva tradición navideña

Una de las grandes novedades será la apertura excepcional de las caballerizas reales, que tradicionalmente permanecen cerradas durante el invierno. Allí se instalará una tienda temporal de carácter benéfico, un verdadero universo navideño con artículos inspirados en la historia de la monarquía. Desde copas con grabados de la Reina Victoria hasta licores elaborados con botánicos de los jardines de Buckingham y Windsor, pasando por calendarios de Adviento de edición limitada, cada pieza buscará celebrar el espíritu y la elegancia británica.

Buckingham Palace in London, Britain ANDY RAIN Agencia EFE

Desde la Casa Real han querido dejar claro que no se trata de un mercadillo navideño, sino de una experiencia exclusiva y solidaria. Una propuesta que, según apuntan medios como The Sun, podría repetirse en los próximos años si la acogida del público es positiva, convirtiéndose así en una nueva tradición navideña dentro del Reino Unido.

El anuncio llega en un momento de especial sensibilidad para la familia Windsor. El rey Carlos III continúa su tratamiento de quimioterapia, mientras las tensiones con el príncipe Harry y la distancia con el príncipe Guillermo siguen ocupando titulares. En este contexto, la apertura del palacio se interpreta también como un gesto de cercanía y transparencia, una forma de reforzar el vínculo emocional entre la monarquía y su pueblo.

Por primera vez en su historia moderna, el corazón de la realeza británica se mostrará iluminado y accesible, recordando que la tradición no está reñida con la solidaridad. Quienes atraviesen sus puertas esta Navidad no solo descubrirán la magia de Buckingham bajo las luces festivas, sino que también participarán en una causa noble: preservar el patrimonio que cuenta la historia del Reino Unido, para que siga brillando muchas Navidades más.