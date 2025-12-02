Nicolás de Monpezat, el príncipe al que arrebataron la corona y triunfa como actor y modelo

El 28 de septiembre de 2022, la Reina Margarita de Dinamarca anunció una de sus decisiones más polémicas a lo largo de medio siglo al frente de la Corona. Retiró a cuatro de sus nietos, los hijos del príncipe Joaquín, el menor de sus dos vástagos, los títulos de príncipes, una medida que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2023, en consonancia con el resto de monarquías europeas que en los últimos años ha reducido los márgenes de la familia real.

A partir de esa fecha, los jóvenes pasaron a ser condes y condesa de Monpezat, y dejaron de tener tratamiento de alteza real. La decisión provocó un notable revuelo mediático y tensiones dentro de la propia familia, ya que el príncipe Joaquín y varios de sus hijos expresaron públicamente su malestar. Aun así, la Reina defendió la medida como un paso necesario para adaptar la monarquía danesa a los tiempos actuales y garantizar su funcionamiento en el futuro.

Despojados de sus títulos y sin responsabilidades con la Corona, los hijos de Joaquín de Dinamarca son libres de buscar su propio camino, con todo lo bueno y malo que implica. En el caso del mayor, Nicolás de Monpezat, sus derroteros parecen dirigidos a la misma meta a la que apuntan otros jóvenes aristócratas que se encuentran en el limbo entre el palacio y el pueblo llano, como Victoria Federica de Marichalar u Olympia de Grecia: la carrera mediática.

Liberado de los códigos de discreción y protocolo que se exige en el núcleo duro de las familias reales, Nicolás de Monpezat ya ha hecho sus pinitos como modelo y ha protagonizado las portadas de destacadas publicaciones como “Elle”, “Vogue” Ucrania, “Numéro” o “Euroman”. Un destacado currículum como maniquí al que ahora podrá agregar su debut como actor.

El nieto de la Reina Margarita contará con un pequeño papel en “Doctor Glas”, cuyo estreno en Dinamarca está previsto para abril. La productora SF lo anunció en un comunicado en el que detalla que, aunque su aparición es breve, tiene peso en la historia. “Empezar en la interpretación por primera vez y trabajar de cerca con talentos nórdicos tan fuertes me ha dado un gran respeto por la profesión y mucha experiencia”, dice el conde en el mismo escrito.

La cinta adapta la novela homónima publicada en 1905 por el escritor sueco Hjalmar Söderberg y narra la vida del doctor Gabriel Glas, interpretado por Isac Calmroth, que da un giro radical cuando Helga Gregorius (Thea Sofie Loch Næss) acude a su consulta. A partir de ahí, el protagonista queda atrapado en un triángulo sentimental en el que también participa el personaje al que da vida Christian Fandango. Nicolás encarna al medio hermano de este último y aparece en un par de secuencias, incluida una lujosa fiesta con 150 figurantes.

“Siempre me he sentido atraído por el mundo del cine, así que tenía sentido cuando esto apareció”, explica el conde en declaraciones a “Vogue” Scandinavia. “Nunca he estado en un set tan grande. Hay extras, tengo frases, el maquillaje… es un ambiente que me resulta familiar y a la vez extraño”, añade sobre esta inesperada incursión en la industria del celuloide.