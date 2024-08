Noelia Méndez, la tiktoker que sorprende con su parecido a Carla Vigo

Noelia Méndez es una tiktoker española a la que siguen más de 67.000 usuarios. Sin embargo cuenta con un sorprendente parecido aCarla Vigo, la sobrina de la reina Letizia y prima hermana de Leonor. Noelia, de 20 años, ha asegurado en la red social continuamente está recibiendo preguntas sobre si es la sobrina de la reina, por lo que ha decidido publicar un vídeo para poner fin a las especulaciones.

"Soy la prima de la princesa Leonor, sé que no me habíais reconocido con este nuevo look con el flequillo", ha comenzado en tono sarcástico para a continuación aclarar a los usuarios: "Me veo en la obligación de decir ya esto públicamente porque 1 de cada 5 vídeos me dicen que si soy la prima de la princesa Leonor. No, no lo soy. Puedo entender que me lo digan una, dos, tres personas, pero ha llegado el punto en el que una marca bastante conocida subió una campaña en la que yo era la imagen y la mitad de comentarios dicen 'la prima de la princesa Leonor'".

Como cabe esperar, los comentarios de los internautas no han tardado en llegar: "La prima de la princesa Leonor no quiere admitir que es la prima de la princesa Leonor", "eres clavada a ella", ¿qué, cómo que no eres ella?", "la hermana de la prima", "tienes un súper aire, pero tú eres más guapa (sin ofender a Carla)" o "sí se parecen, dudas pero al final notas la diferencia", son solo algunas de las interacciones que ha recibido la tiktokter.

La reacción de Carla Vigo

Curiosamente, Carla Vigo ha conocido la identidad de esta joven y ha comenzado a seguirla en TikTok, admitiendo que el parecido entre ellas es incuestionable. "Me ha empezado a seguir por Tik Tok y me ha dicho que le ha encantado el vídeo. Ha sido muy maja, también ha respondido en los comentarios a algunas personas", ha confesado a la revista 'Lecturas' Noelia.

Asimismo la tiktokter no ha descartado colaborar con ella. "Si al final sucede me mearía de la risa. Me encantaría". Además ha expresado que no cree que esta confusión le pueda afectar negativamente en su trabajo con las marcas: "No creo que sea para mal. Lo mismo me trae muchas más colaboraciones", ha señalado.