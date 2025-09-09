Tu Nottingham y yo a Londres: el príncipe Guillermo esquiva al príncipe Harry en su visita al Reino Unido

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido, ayer 8 de septiembre, no se entiende como una simple visita más en su calendario filantrópico. El duque de Sussex aterriza en Londres para asistir a los premios WellChild, pero la coincidencia con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II ha convertido su viaje en un evento cargado de simbolismo y expectación. Lo que se anuncia como un acto benéfico se ha transformado en la antesala de un posible cara a cara con Carlos III, su padre, en un momento en que la Casa Real británica acapara titulares por las tensiones entre sus miembros más destacados.

La vuelta del hijo pródigo se entiende como una declaración de intenciones, justo cuando numerosos periodistas británicos aseguran que está haciendo todo lo posible por recuperar su posición en el seno de la Corona y limar asperezas con su familia. Una postura conciliadora que no parece estar siendo bien recibida ni por su padre ni por su hermano.

De momento, no ha trascendido que entre el príncipe Harry y el Rey Carlos III se haya producido algún tipo de encuentro privado que dé pie a una reconciliación, y todo apunta a que tampoco se dará cita con el príncipe Guillermo.

Este martes, los dos han continuado con su agenda prevista, sin hacer un alto en el camino para intentar encontrar un hueco para ver a su hermano. Mientras que el príncipe Harry se ha dejado ver en un estudio de grabación en Nottingham para anunciar una importante donación a Children in Need para apoyar su labor de lucha contra la violencia que afecta a los jóvenes, el príncipe Guillermo se encontraba a poco más de 200 kilómetros al sur, en Lambeth, Londres, para atender una jornada con la excentrocampista de Inglaterra Fara Williams durante una visita a Spiral Skills, una organización juvenil.

El príncipe Harry en Nottingham Gtres

El príncipe de Gales ha sido visto de muy buen humor e incluso ha soltado alguna carcajada a lo largo de su encuentro, dejando claro que le trae sin cuidado la visita de su hermano pequeño a Reino Unido.

El príncipe Guillermo en Londres Gtres

La relación de los hijos de Diana de Gales se antoja completamente rota y, de momento, no hay atisbo alguno de reconciliación. Guillermo no perdona a su hermano las afrentas que vertió públicamente contra la familia no solo en su polémica entrevista con Oprah Winfrey, sino en sus memorias, “Spare”, en las que llegó a acusar de racismo a alguno de los Windsor.