Nueva amenaza para Meghan Markle: ¿Qué podría desvelar su ex confidente Jessica Mulroney?

De Meghan Markle se podría pensar que está todo dicho. Lo que no ha relatado ella misma en primera persona a golpe de talonario, lo han ido descubriendo durante estos últimos años quienes la han conocido: familiares, exempleados infieles, biógrafos, amigos y viejos compañeros de reparto, que se remontan a su época de actriz.

Jessica Mulroney fue una de sus confidentes. Aunque ya se ha despachado en alguna ocasión, ofreciendo detalles de la duquesa de Sussex, ahora la traición podría ser completa si sale finalmente a la luz un libro que podría contener revelaciones explosivas.

Jessica Mulroney, mejor amiga de Meghan Markle Barrios, Elena La Razón

¿Podría destapar episodios que hasta ahora han permanecido en silencio? La canadiense, que fue una de sus personas de mayor confianza en la etapa de "Suits", fue una de las primeras en enterarse de la propuesta de matrimonio del príncipe Harry en 2017. En la ceremonia de mayo de 2018, fueron sus gemelos quienes encabezaron la comitiva de Meghan Markle, junto a la princesa Charlotte.

Príncipe Harry y Meghan Markle el día de su boda Gtres

La amistad se rompió en 2020, cuando Jessica fue acusada de usar su privilegio blanco para intimidar a la influencer negra Sasha Exeter. Ante la sospecha de racismo, en medio del movimiento "Black Lives Matter" en Estados Unidos, Meghan optó por incluirla en su lista negra de la noche a la mañana. Ofreció una disculpa pública, pero su reality show " I Do, Redo ", que seguía a parejas cuyas bodas salieron mal, dándoles la oportunidad de rehacer las ceremonias, fue cancelado.

Dolor y revancha

Verse relegada fue devastador para Jessica y, tras varios años de silencio, esta estilista de 45 años parece estar dispuesta a provocar un nuevo huracán mediático. Según los rumores, varias editoriales estadounidenses pujan por su publicación, poniendo sobre la mesa un anticipo de un millón de dólares. "Meghan es muy consciente de que Jessica ha guardado silencio todo este tiempo, pero la idea de que hable ahora le asusta", declaró una fuente en exclusiva al tabloide "RadarOnline".

"La historia de Jessica es la que los lectores han estado pidiendo", explica esta fuente. "Ella conoce de primera mano lo que ocurrió tras las puertas del palacio", añade la fuente, refiriéndose, entre otras cosas, al drama del vestido de dama de honor de la princesa Charlotte. Pero hay más. Jessica fue quien apoyó a la duquesa durante el noviazgo y la crisis, por lo que sus memorias podrían significar nuevos problemas.

Nacida en Quebec en 1980, Mulroney pertenece a la familia Brownstein, propietaria del imperio canadiense del calzado Browns Shoes. Junto con su hermana Elizabeth, introdujo en Canadá las marcas italianas de lencería La Perla y Cosabella, consolidándose posteriormente como consultora de marcas líder y autoridad en el sector nupcial.

En 2008, se casó con el locutor Ben Mulroney, hijo mayor del exprimer ministro canadiense Brian Mulroney, en una boda de gran repercusión a la que asistieron Margaret Thatcher y George H.W. Bush.