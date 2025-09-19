Nuevo revés para Mette-Marit: cancela su agenda para someterse a un tratamiento de rehabilitación pulmonar

Mette-Marit atraviesa uno de los años más complicados de su vida. Además del caso Marius Borg, su estado de salud vuelve a alejarla de sus compromisos oficiales una temporada tras agravarse la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

Comunicado de la Casa Real noruega

Debido a su estado de salud, la Casa Real noruega ha emitido un comunicado anunciando que la esposa del rey Haakonse ausentará durante un mes para recibir un tratamiento de "rehabilitación pulmonar".

La princesa Mette-Marit de Noruega Gtres

Tal y como explican desde Palacio, el tratamiento se realizará en Noruega, tendrá un mes de duración y comenzará a principios del mes de octubre. Para la princesa Mette-Marit, ahora mismo su salud es su prioridad y, aunque apartará sus compromisos oficiales institucionales estas próximas semanas, "se han previsto algunas excepciones", como la cena para los representantes del Storting en el Palacio Real el 23 de octubre, día en el que sí estará presente. "Se espera que la princesa heredera reanude sus funciones oficiales en noviembre".

En marzo de este año, desde Casa Real informaron que la enfermedad había "evolucionado" y tenía "síntomas diarios y molestias que afectan a su capacidad de desempeñar sus tareas", motivo por el que tuvo que reducir sus compromisos institucionales. Ahora, vuelve a estar sin agenda oficial hasta el próximo mes de noviembre para someterse a un tratamiento de rehabilitación pulmonar, a pesar de que su enfermedad no tiene cura.

Marius Borg podría se condenado a 10 años de prisión

Será el próximo 3 de febrero cuando arranque el juicio de Marius Borg. El hijo de Mette-Marit ha sido acusado por la Fiscalía de cuatro violaciones y otros 28 delitos. En total, el joven se enfrenta 32 cargos en su contra y a una pena máxima de 10 años de prisión. El juicio se alegará durante seis semanas y habrá un total de 24 sesiones. El futuro del joven está en mano de la Justicia y la Casa Real de Noruega atraviesa una de las crisis más importantes de su historia a raíz de salir el caso a la luz. A la espera del juicio, la esposa de Haakon se aparta de sus funciones durante un mes para centrarse en su tratamiento de rehabilitación pulmonar.