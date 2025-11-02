Nuevos correos electrónicos delatan la intención de Andrés Mountbatten-Windsor: "Sería bueno ponerse al día en persona"

La decisión del rey Carlos de despojar a su hermano Andrés de cualquier título real y dejar su nombre fuera del registro oficial de la nobleza no significa el cierre de este capítulo que tanto daño está causando a la familia Windsor.

Documentos judiciales desclasificados

En la investigación sobre Jeffrey Epstein han aflorado nuevos correos electrónicos que revelan las intenciones del entonces príncipe de reunirse en Nueva York con el pedófilo solo unos meses después de su liberación. La correspondencia se hizo pública el viernes en documentos judiciales desclasificados de un caso legal de 2023 entre las Islas Vírgenes de Estados Unidos y JP Morgan .

Estos documentos han intensificado la petición de los demócratas para que Andrés Mountbatten-Windsor, como será conocido a partir de ahora, testifique ante el Congreso estadounidense y responda a las preguntas sobre sus vínculos con el financiero con el fin de hacer justicia con las víctimas sobrevivientes.

Britain Prince Andrew ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El 15 de abril de 2010, menos de un año después de la liberación de Epstein de prisión, encarcelado en julio de 2009 por solicitar favores sexuales a menores, Andrés escribió que sería "bueno ponerse al día en persona". Epstein había propuesto que el hermano del monarca británico se reuniera con el ex ejecutivo de JP Morgan, Jes Staley, inhabilitado de por vida para trabajar en el sector bancario del Reino Unido en junio por engañar al organismo regulador sobre su relación con Epstein.

"A ver si puedo escaparme"

Andrés respondió que estaría fuera del país y que podría "pasarse" por Nueva York más adelante ese mismo año. "Voy a ver si puedo escaparme un par de días antes del verano. Sería genial vernos en persona", escribió.

Andrew y Epstein fueron fotografiados juntos en Central Park, Nueva York, en diciembre de 2010. La idea, según declaró Mountabatten, era poner fin a su amistad, una intención que finalmente se ha demostrado falsa.

Durante su desastrosa entrevista de 2019 en el programa "Newsnight" de la BBC, Mountbatten-Windsor afirmó que el "único propósito" de la visita era cortar todo contacto con Epstein y que se reunió con él en persona porque dar la noticia "por teléfono era una cobardía". Sin embargo, permaneció varios días en la mansión de Epstein en Nueva York. "Quería asegurarme de que, si iba a ir a verlo, debía haber suficiente tiempo entre su liberación y el momento de la misma, porque no era algo que quisiera hacer con prisa, pero tenía que ir a verlo. Tenía que hablar con él", insistió.

El príncipe Andrés de Inglaterra, durante la entrevista con la BBC / Foto: Gtres larazon

Mountbatten-Windsor afirmó que la conversación terminó con un acuerdo mutuo para cortar el contacto, acuerdo que, según él, cumplió.

"Jugaremos de nuevo"

Sin embargo, otro conjunto de documentos judiciales publicados en enero reveló que un miembro de la familia real británica, que se cree que es el ex duque, le envió un correo electrónico a Epstein diciendo: "¡Mantengámonos en contacto y pronto jugaremos de nuevo!".

En febrero de 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre por una cantidad no revelada, después de que ella presentara una demanda civil en su contra ante un tribunal de Nueva York, acusándolo de agresión sexual cuando ella tenía 17 años. Él ha negado repetidamente haberla conocido e incluso llegó a negar la autenticidad de una fotografía de ambos.

El príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre y Maxwell al fondo Henry Nolan

La presión sobre el hijo de la reina Isabel ha ido en aumento desde la reciente publicación de las memorias póstumas de Giuffre, en las que detalla sus acusaciones contra él, manifestando que mantuvo relaciones sexuales con ella en varias ocasiones. Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.

Virginia Giuffre Memoir ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El viernes se reveló que Mountbatten Windsor recibirá un importante pago único y un estipendio anual destinado a evitar que gaste en exceso en su nueva vida como plebeyo.