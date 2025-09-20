Las otras visitas privadas del príncipe Harry durante su estancia en Reino Unido

Se ha hablado mucho del reciente encuentro entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III. Aunque no ha trascendido su contenido, se interpreta como un primer gesto en el deshielo y posible reconciliación tras varios años de distanciamiento. La reunión, celebrada en Clarence House, duró unos 55 minutos y coincidió con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II.

El príncipe Harry llegando a Clarence House Gtres

Para hacer este momento más agradable, el personal real lo tenía todo planeado: sándwiches, galletas e incluso el famoso pastel de chocolate favorito de Harry. Toda una delicadeza que no pasó desapercibida y que le dio a este intercambio el aire de una auténtica merienda paterno filial. Fue suficiente para animar el ambiente y abrir camino hacia un perdón que muchos creían imposible.

El deseo expreso del duque de Sussex es retomar la relación con su familia. "No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa". No hubo reencuentro con los príncipes de Gales, pero van saliendo detalles de su estancia en el Reino Unido que muestran que, al final, Harry sigue siendo una persona querida en la Familia Real, lo que podría ayudar a sanar heridas e ir fortaleciendo los vínculos familiares.

Condolencias al duque de Kent

Además de las citas oficiales, aprovechó su estancia para ver a algunos miembros de su familia. No estuvo presente en el funeral de la duquesa de Kent, celebrado en Westminster en una ceremonia católica, pero sí se acercó al Palacio de Kensington, de incógnito, para "presentar personalmente sus respetos y ofrecer sus condolencias" a su viudo, el duque de Kent.

Los duques de Kent son miembros históricos de la familia real británica, con vínculos de sangre y representación institucional directa con la Casa de Windsor y los monarcas reinantes desde el siglo XX. El actual duque de Kent, el príncipe Eduardo, nacido en 1935, es primo hermano de la reina Isabel II y, por tanto, tío segundo del actual rey Carlos III.

Según la prensa británica, a Harry le habría gustado quedarse más tiempo y ver a más gente, pero las reuniones en Ucrania llevaban mucho tiempo planeadas, y estaba deseando estar allí en persona para ver el creciente trabajo de la Fundación Invictus Games y el progreso de Superhumans.

Britain's Prince Harry visits Ukraine UKRAINIAN PRIME MINISTER YULIA SVYRYDENKO TELEGRAM CHANNEL HANDO Agencia EFE

Aunque vayan descubriéndose más detalles de esta última visita al Reino Unido, no parece que entre ellos se encuentre el ansiado abrazo entre hermanos. La tensión tan alta que han creado desde la marcha de Harry a Estados Unidos no favorece recuperar la fraternidad.