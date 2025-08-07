La pasión equina de Kate Middleton tiene su punto clave en España

Al igual que sucede con el resto de la familia real inglesa, Kate Middleton siente pasión por el mundo de los caballos. Y un conocido pueblo de Huelva, Valverde del Camino, tiene mucho que ver con esa afición equina, porque allí es donde la princesa de Gales encarga sus botas de montar desde hace años. Se las hacen a medida y cuenta con una colección de distintos modelos, que incluso utiliza en sus paseos por el campo. Cada año renueva su “colección” y parece ser que utiliza ese tipo de botas desde mucho antes de casarse con su marido Guillermo.

Las botas están pensadas para montar a caballo, pero también sirven para el asfalto londinense. Desde la fábrica valverdeña donde Kate realiza sus encargos le envían habitualmente todas las novedades que van saliendo al mercado, y ella elige a su gusto y añade sugerencias de las que toman cumplida nota los vendedores.

El calzado de esa localidad es el favorito de otras muchas celebridades. Podemos nombrar entre sus clientes a lo largo de los años a John Derek, Diandra Douglas, Brad Pitt, la princesa Mette Marit, Bo Derek, Úrsula Andress, los toreros José Tomás, Talavante o Morante de la Puebla, pilotos como René Arnau y Alain Prost, el cantante Maluma, la influencer María Pombo, y muchos otros.

Desde Valverde se han confeccionado también botas para producir iones cinematográfico televisivas, como es el caso de “Juego de tronos”, “Piratas del Caribe” y la saga de “Asterix y Obelix”. Gracias a tantos personajes famosos, el pueblo se ha puesto de moda en todo el mundo.