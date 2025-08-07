Pippa Middleton, hermana de Kate Middleton, y su marido cumplen su sueño: todos los detalles de su nuevo negocio

En su día acaparó todas las miradas y protagonizó titulares en todo el mundo en calidad de “hermana de” Kate Middleton, pero Pippa ha logrado correr un tupido velo entre la esfera mediática y su privacidad, y lleva una vida todo lo discreta que su posición le permite.

Está casada con James Matthews desde el 20 de mayo de 2017, cuando se dieron el “sí, quiero” en la iglesia de St. Mark's en Englefield, Inglaterra. Fue una ceremonia elegante e íntima a la que, por supuesto, acudieron miembros de la realeza británica, incluidos su hermana, su cuñado y el príncipe Harry.

Con Matthews tiene tres hijos: Arthur Michael William, nacido el 15 de octubre de 2018; Grace Elizabeth Jane, nacida el 15 de marzo de 2021; y Rose Louise Victoria, nacida a finales de junio de 2022. Una bonita familia numerosa que da buena cuenta de lo mucho que a Pippa y su marido le gustan los niños, unos valores que se han visto reflejados en el que será su próximo negocio y proyecto más personal.

Tal y como ha adelantado el periodista Richard Eden en su columna “Eden Confidential” del “Daily Mail”, Pippa Middleton y James Matthews ya cuentan con todas las autorizaciones necesarias para poner en marcha uno de sus planes profesionales, que comenzaron a preparar a comienzos de 2025. Se trata de una guardería para niños de entre nueve meses y cinco años, que abrirá sus puertas en un lugar muy significativo para ellos: Bucklebury, la finca de más de 30 hectáreas que compraron en 2020, cerca de Berkshire.

Esta propiedad, además de funcionar como parque de ciervos, ofrece múltiples instalaciones, como tirolinas, glamping, atracciones y un zoológico con más de un centenar de animales.

El proyecto surge de la necesidad de aliviar las necesidades de los vecinos de la zona, en la que por lo visto escasean las plazas de escuelas infantiles, y lo mejor de todo es que Pippa y su marido estarán a solo media hora de su casa, también ubicada en Berkshire.

Se trata de una mansión georgiana valorada en unos 15 millones de libras (aproximadamente 17 millones de euros), adquirida en 2021 por el matrimonio. La vivienda cuenta con 32 habitaciones y se extiende sobre un terreno de 60 hectáreas, que incluyen jardines amurallados, invernaderos, acceso a un río y una gran piscina olímpica.

Teniendo en cuenta el acomodado estilo de vida de la familia, todo indica que la apertura de esta guardería responde más a una motivación personal y vocacional que a una necesidad económica.