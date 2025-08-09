Princesas que visten como sus madres: esto opina la prensa francesa de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor debutó el lunes 4 de agosto en la tradicional recepción que los Reyes de España ofrecen cada año en el Palacio de Marivent a una representación de la sociedad balear. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su elección estilística, un vestido de Desigual que ya lució la Reina Letizia en el mismo acto el verano pasado. Se trata de un diseño largo de escote Bardot, con fondo blanco y un estampado azul inspirado en el Toile de Jouy, perteneciente a la colección cápsula de Stella Jean para esta marca. La Princesa lo combinó con unas alpargatas de cuña beige atadas al tobillo.

AMP.- Los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía reciben a la sociedad balear en Marivent Europa Press

Además de su carga emocional, el gesto realza el valor de la sostenibilidad en la Casa Real española. Llamó la atención de los expertos en moda en nuestro país, pero también en la prensa extranjera.

Recepción oficial Reyes Felipe y Letizia en Palacio de Marivent a la sociedad balear. © Alberto R. Roldán / Di Alberto R. Roldán Fotógrafos

Point de Vue le ha dedicado un amplio reportaje que titula "Herencia de la moda: cuando las princesas se apropian del guardarropa de sus madres". Aprovecha para dejar claro que no es algo anecdótico y repasa algunas de esas veces en las que las princesas europeas han visitado el armario de sus madres para sus citas institucionales más señaladas.

Además del vestido de Desigual de la Princesa Leonor, menciona a Isabel de Dinamarca, que solo unos días antes escogió una falta que había llevado su madre, la reina Mary de Dinamarca.

Ingrid y Mette-Marit, dos gotas

También Ingrid Alexandra en su primera cena de Estado en 2025 repitió el look de Mette-Marit en la boda de Victoria de Suecia en 2010, dejando así constancia del valor de las prendas atemporales, más aún en la alta costura. Quince años después, el vestido azul cielo con volantes de Ole Yde volvió a ser el centro de atención. Madre e hija lo portaron con idéntica elegancia.

Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit of Norway with their daughter Princess Ingrid Alexandra arrive for a gala dinner on the occasion of Prince Christian's of Denmark 18th birthday, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark Mads Claus Rasmussen Agencia EFE

El 8 de abril de 2025, para recibir a la presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir, y su marido, Björn Skúlason, en Oslo, Ingrid optó por con un abrigo blanco de Brock Collection que ya llevó Mette-Marit en una visita de Estado a Lituania en 2018 durante un acto en el Palacio Presidencial de Vilnius.

También en la Casa Real de los Países Bajos el armario materno está abierto para cualquiera de sus tres hijas. La reina Máxima de los Países Bajos en Indonesia en 2020 y la princesa Alexia en su primer compromiso oficial en solitario en 2023 vistieron el mismo Oscar de la Renta, un diseño que deja parte de los hombros al descubierto.

Con estos guiños, las hijas reflejan cercanía, complicidad y el peso de la figura materna como referente en esos primeros pasos que empiezan a dar en la institución como personas adultas.