El príncipe Guillermo se cuela en el programa "Bailando con las estrellas" para apoyar a un amigo

Renovarse o morir. Este es el lema que está marcando la pauta a seguir desde hace años en las monarquías europeas, y la británica es el mejor ejemplo. Conscientes de que la pompa y los aires divinos ya no son bien vistos por el público, a las familias reales no les queda otra que dar la vuelta a la moneda y mostrarse más cercanos que nunca. A los príncipes de Gales se les ha visto incluso tirar pintas en una cervecería del Soho, una imagen impensable en los futuros reyes del país hace solo unas décadas.

En su último movimiento para meterse al público en el bolsillo, el príncipe Guillermo ha sorprendido a los espectadores de la edición británica de “Bailando con las estrellas” al colarse en el programa en directo para animar a un amigo.

Se trata de Robert Irwin, un conservacionista de 21 años conocido en Reino Unido desde que nació. Su padre, Steve Irwin, era famoso en el mundo entero como el “cazador de cocodrilos” que inspiró las películas de “Cocodrilo Dundee”, pero lo cierto es que su lucha siempre estuvo dirigida a la conservación de la fauna salvaje. Falleció durante el rodaje de uno de sus programas sobre naturaleza, tras ser herido por la púa de una mantarraya mientras filmaba un documental submarino en Australia, pero legó en su hijo el amor por la vida silvestre.

El príncipe Guillermo interviene en el programa "Bailando con las estrellas" Gtres

Ahora, Irwin participa en “Bailando con las estrellas”, y su sorpresa fue mayúscula cuando respondió a una videollamada del príncipe Guillermo. El conservacionista debería haber acompañado a Su Alteza Real a Río de Janeiro a la entrega de los Premios Earthshot, pero se tuvo que ausentar por su concurso en el formato de baile.

Robert Irwin y su pareja de baile, sorprendidos al hablar con el príncipe Guillermo Gtres

“Fue realmente bien, pero te echamos de menos. Mientras tus pies danzantes van por ahí, te necesito aquí abajo. Juntos vamos a salvar el mundo”, dijo el príncipe Guillermo a Irwin, a quien le une la implicación por la preservación de la naturaleza y la diversidad.

Por último, el príncipe Guillermo deseó a Irwin y a su pareja de baile “mucha suerte”, y bromeó pidiendo a la bailarina que “lo cubras con tanta purpurina -de su vestido- como sea posible”.

Robert Irwin y su pareja de baile consiguieron un 10 de parte de todos los jueces Gtres

Una llamada inesperada por la que Irwin se sintió profundamente agradecido y que parece que les dio suerte en el concurso. Los cuatro jueces puntuaron su actuación con un 10, erigiéndose como la primera pareja en conseguir una puntuación perfecta en esta edición de “Bailando con las estrellas”.