El príncipe Guillermo y la princesa de Gales "iluminan" la Semana de Concienciación sobre la pérdida de bebés

El príncipe Guillermo y la princesa Kate han protagonizado un emotivo gesto de solidaridad con quienes han sufrido la pérdida de un bebé, un tema que ha afectado a varios miembros de la Familia Real, incluyendo a Zara Tindall y Sofía, duquesa de Edimburgo. Como parte de la campaña "Ola de Luz" organizada por la ONG Tommy’s, la pareja encendió velas simbólicas para conmemorar la Semana de Concienciación sobre la pérdida de bebés, un momento destinado a visibilizar y acompañar a familias que atraviesan esta dolorosa experiencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja compartió la imagen de una vela frente a una ventana, acompañada de un mensaje de apoyo firmado por Catalina: "La Semana de Concientización sobre la Pérdida de Bebés es un momento crucial para apoyar a quienes han sufrido la devastación de la pérdida de un bebé. Enviamos amor, fuerza y esperanza a todos los afectados. #OlaDeLuz". Este acto marca la segunda participación consecutiva de Guillermo y Kate Middleton en la iniciativa, que busca conectar a niños, padres y comunidades en torno a la memoria de los bebés fallecidos.

Reflexión y homenaje

Las velas "Ola de Luz", diseñadas en colaboración con Plum & Ashby y la autora Elle Wright, incluyen tarjetas que permiten a los participantes anotar nombres, fechas o palabras de amor, proporcionando un espacio para la reflexión y el homenaje. Tommy’s, la mayor organización benéfica del Reino Unido dedicada al cuidado durante el embarazo y la pérdida de bebés, agradece la visibilidad que los miembros de la realeza otorgan a este tema, ayudando a combatir el estigma y la soledad que muchas familias sienten tras estas tragedias.

El gesto de Guillermo y Kate se enmarca en una tradición de la realeza de hablar abiertamente sobre la pérdida. Meghan Markle relató su experiencia en un ensayo para The New York Times, mientras que Zara Tindall y Sophie, duquesa de Edimburgo, también han compartido sus vivencias de manera pública, contribuyendo a normalizar la conversación sobre un tema que afecta a miles de familias cada año.

Además de su participación en la campaña, la pareja real continuó esta semana con sus compromisos públicos, incluyendo una visita a Irlanda del Norte, donde participaron en actividades agrícolas y de sidrería, y la recepción de los Príncipes Herederos Hussein y Rajwa de Jordania en el Castillo de Windsor. Entre velas, visitas oficiales y encuentros diplomáticos, Guillermo y Kate consolidan su papel como líderes comprometidos con causas sociales y humanitarias, demostrando que la Familia Real puede combinar protocolo, cercanía y sensibilidad en un solo gesto.