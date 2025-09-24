El príncipe Haakon rompe su silencio sobre el documental de Marta Luisa de Noruega de Netflix: su tajante opinión

El caso Marius Borg ha puesto en jaque a la monarquía noruega que afronta una de las crisis más importantes de su historia tras la imputación de 32 delitos al hijo de la princesa Mette-Marit, esposa del futuro rey de Noruega. A la espera de la celebración del juicio del hijastro de Haakon, una nueva polémica ha salpicado a la Corona después del estreno del documental de Netflix de la princesa Marta Luisa y Durek Verrett, "Royals rebeles: una insólita historia de amor".

La opinión de Haakon, hermano de Marta Luisa

Este proyecto audiovisual no ha sentado nada bien a la Corona, ya que consideran que la princesa no ha respetado el acuerdo al que llegó en 2022 con su padre, el rey Harald, de no utilizar a la institución con fines comerciales y económicos.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verrett Marius Gulliksrud GTRES

En su última reaparición pública en el condado de Buskerud, el príncipe Haakon ha dejado su postura sobre qué le parece el documental de su hermana Marta Luisa de Netflix. Muy tajante, ha dado su opinión ante las cámaras: "Creo que debería abstenerme de juzgarlo, pero no creo que distinga lo suficiente, desgraciadamente, entre las actividades de la Casa Real y el proyecto y el aspecto comercial de las actividades de la princesa Marta Luisa y Durek Verrett"." Para nosotros, es importante hacer esta distinción. Hay ejemplos de cómo han intentado seguir el acuerdo, pero luego apareció este documental y es necesario que demos un nuevo giro", ha sentenciado el príncipe heredero.

Los problemas de salud de Mette-Marit

A principios del mes de octubre la princesa Mette-Marit se apartará de sus funciones durante un mes para someterse a un tratamiento de rehabilitación pulmonar debido a la fibrosis pulmonar crónica de la que fue diagnosticada en 2018. "Desde principios de mes, Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit realizará un mes de rehabilitación pulmonar en Noruega", rezaba el breve comunicado emitido desde Palacio.

La esposa del príncipe heredero vuelve a priorizar su salud tras verse agravada su enfermedad, motivo por el que ya se ha tenido que tenido que apartar del foco en varias ocasiones este último año. A la espera de comenzar con su tratamiento, se espera que Mette-Marit retome sus funciones en el mes de noviembre.