El príncipe Harry, en jaque por una acosadora con problemas mentales

El pasado mes de septiembre se firmó, en cierta medida, la paz entre padre e hijo. El príncipe Harry volvía a pisar el Reino Unido, pero en esta ocasión, después de más de un año y medio, entendía importante citarse con su padre. Fue un encuentro fugaz de unos minutos, en los que se sentaron las bases de una paz entre Buckingham y los duques de Sussex, aunque Meghan Markle no participó. El abuelo tenía la esperanza de que pronto se produjese un nuevo acercamiento, esta vez con sus nietos presentes, a los que no ve desde hace más de dos años.

Esto ha generado ríos de tinta y también el enfado del propio Harry. Pero había más. Se había logrado silenciar una delicada y peligrosa situación que había puesto en jaque la seguridad del hijo del rey Carlos III y la desaparecida Diana de Gales. Y es que mientras se hablaba del encuentro entre padre e hijo, se silenciaba el doble encontronazo del protagonista con una mujer que le seguía los pasos y que ha sido definida como una acosadora. Una persona que se ha convertido en incómoda para él y también para Meghan Markle, que ha hecho lo imposible para acercarse a ellos lo máximo posible. Sus intenciones aún están en duda.

Una acosadora da jaque a la seguridad del príncipe Harry

No es la primera vez que los duques de Sussex tienen noticias de ella o que ponen en preaviso a su equipo de seguridad para que estén atentos a su posible aparición. Esta mujer, que tiene serios problemas de salud mental, ya viajó hasta Nigeria para forzar un encontronazo con el matrimonio durante su última visita. La preocupación es máxima, especialmente después de que medios británicos informasen ahora de que el pasado mes de septiembre, durante la estancia del príncipe en Reino Unido, se produjeron dos nuevas alertas.

El Rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen tomada en 2018 Gtres

La primera sucedió en el hotel en el que iba a hacer parada el príncipe Harry en Londres. Allí se encontró a esta acosadora escondida en uno de los baños, susurrando comentarios extraños sobre él tan solo 20 minutos antes de su llegada para la entrega de unos importantes premios. Llegó tarde al evento, porque no cuenta con la protección oficial de la que gozaba cuando era miembro de pleno derecho de la familia real británica. Ahora debe costearse él mismo esta protección y esto conlleva fallas. Pero la presencia de esta mujer con problemas mentales ha demostrado que su seguridad es frágil y supone un peligro añadido.

La mujer fue expulsada del hotel por el equipo del príncipe Harry. Pero, para su sorpresa, dos días después volvió a retarles y poner de relieve las fracturas en sus protocolos. La acosadora fue vista de nuevo en un nuevo acto público y se alerta que pudo colocarse justo al lado del vehículo en el que él circulaba. Esto puso en jaque a su equipo de seguridad, que una vez más tuvo que intervenir para facilitar su expulsión del recinto y, con ello, salvar a su cliente de un posible ataque. No se lamentaron males mayores, pero sí que se ha subrayado que su seguridad privada no es tan eficaz como la que le ofrecían institucionalmente cuando gozaba de protección palaciega.