El príncipe Harry y Meghan Markle acercan a su hijo Archie a sus raíces británicas con unas clases de más de 300 euros

Tras un tiempo alejada de la opinión pública y reduciendo sus apariciones públicas a lo indispensable, Meghan Markle decidió hace algunos meses regresar al foco por todo lo alto. Lo hizo protagonizando su propio docureality en Netflix, "Con amor, Meghan", y retomando la actividad en sus redes sociales.

Desde entonces, no pasa una semana sin que la duquesa comparta un post o actualice su perfil de Instagram, y en su última publicación incluso aparecen su marido, el príncipe Harry, y sus hijos, los pequeños Archie y Lilibet. Eso sí, manteniendo los rostros de los menores apartados del enfoque.

Los usuarios de Internet han escudriñado cada centímetro de imagen al detalle, y no han tardado en caer en la cuenta de que el primogénito de los duques de Sussex luce la equipación de una cara escuela de fútbol de California.

Se trata de la GB Soccer School, una academia que ofrece clases particulares, entrenamientos en grupo, prácticas, torneos y otras muchas opciones para entrenar a futbolistas en ciernes. El precio es totalmente privativo, a la altura del estatus de Harry y Meghan, que no podían apuntar a su retoño a una vulgar escuela de la comunidad en la que los padres de los niños ejercen también como entrenadores. Un trimestre con una sesión de entrenamiento de 45 minutos a la semana cuesta unos 300 euros, mientras que la opción que solo incluye partidos semanales y un torneo cuesta unos 575 euros. Para la experiencia completa, incluyendo entrenamientos y partidos, el precio aproximado es de 1.117 euros por semestre. Además, también se organizan prácticas durante las vacaciones escolares por 430 euros a la semana.

Se desconoce el tipo de plan que los duques han elegido para formar a su hijo en el fútbol, una actividad que no parece elegida al azar, puesto que nació hace más de un siglo en el Reino Unido y está consolidado como el deporte rey no solo del país, sino en toda Europa. Una forma de reconectar al pequeño Archie con sus raíces sajonas, justo en un momento de acercamiento del príncipe Harry con su familia.

El duque volverá a el Reino Unido el próximo 8 de septiembre para participar en la gala WellChild Awards, un acto benéfico marcado en su calendario desde hace años.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial, periódicos como “Daily Mirror” aseguran que padre e hijo se reunirán para charlar y limar asperezas. No habrá foto, eso sí, puesto que se tratará de un encuentro íntimo y privado, alejado de focos y cámaras. “No se trata de grandes gestos ni reuniones improvisadas, sino de una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo. La prioridad es la privacidad y la dignidad, pero también garantizar que la puerta permanezca abierta para un mayor diálogo”, exponen desde el citado medio.