El príncipe Harry reclama de nuevo que los británicos financien su seguridad

El príncipe Harry ha presentado una solicitud formal al Comité Ejecutivo Real, supervisado por el Ministerio del Interior, pidiendo que se lleve a cabo un proceso de evaluación de riesgos, según publica este sábado "The Times". Fuentes cercanas al proceso confirman que ha escrito a la ministra Shabana Mahmood, primera mujer musulmana Secretaria de Estado de la Justicia britanica y la primera que juró el cargo sobre el Corán. Anteriormente, había mantenido correspondencia con su predecesora, Yvette Cooper.

Desatendido

Aunque es consciente de que su petición no está entre las prioridades de Mahmood, exige que se realice una junta de gestión de riesgos para cada miembro de la familia real y otros VIP calificados cada año. "Puedo confirmar que el duque ha escrito a la nueva ministra del Interior pidiendo que se lleve a cabo una junta de gestión de riesgos", ha declarado al medio una fuente próxima a Harry. "Es algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Llevamos tiempo postergando el asunto, pero lo único que pide es que Ravec cumpla con sus propias normas, que establecen que se debe realizar una gestión de riesgos cada año". La última para el duque fue en 2019.

Prince Harry visits research center for blast injury victims in London NEIL HALL Agencia EFE

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado esta solicitud del duque de Sussex, pero advirtieron que la política del gobierno era no comentar casos individuales para proteger su seguridad. "El sistema de seguridad del gobierno del Reino Unido es riguroso y proporcionado. Nuestra política tradicional es no proporcionar información detallada sobre dichos mecanismos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad y afectar la seguridad de las personas".

Cómo funciona el sistema

Ravec (Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas) es el organismo del Reino Unido encargado de supervisar la seguridad de figuras públicas clave, como la familia real, frente a amenazas como el terrorismo y el acoso. Entre sus miembros se incluyen el Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana y la Casa Real, que colaboran para asesorar en la toma de decisiones sobre quién debe recibir protección y a qué nivel.

Harry perdió su apelación final en el Tribunal Superior para que se le restableciera la protección policial en el Reino Unido. La seguridad policial del duque se basa en cada caso, y él informa de sus visitas con un mes de antelación. No obstante, considera que esto es insuficiente, ya que cada caso no se evalúa según el riesgo que corre.

Cuando viajó al Reino Unido en septiembre, se alertó con antelación a las distintas fuerzas policiales. En Londres, agentes de la Policía Metropolitana realizaron un operativo de seguridad en el Hotel Royal Lancaster, sede de los premios WellChild, donde pronunció un discurso. Por su parte, la Policía de Transporte Británica fue alertada cuando viajó a Nottingham para visitar un estudio de grabación comunitario para apoyar un proyecto de la BBC Children in Need.