El príncipe Harry visita al fin a su padre, Carlos III: visto entrando en Clarence House

En el país vecino, en Reino Unido, porque el príncipe Harry por fin se ha reunido con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, después de 18 meses sin mirarse a los ojos y mediar palabra en primera persona. Ha sido un año y medio muy tenso entre padre e hijo, que no ha pasado desapercibido para los tabloides británicos, que han dado buena cuenta de sus diferencias y desafíos.

Ahora, en los titulares de estos mismos medios se celebra que al fin han acercado posiciones. Al menos sí en una reunión que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles y que parece decisiva para todos. Se ha obrado un milagro, pero eran muchos los que confiaban en que diesen al fin el paso. El Monarca está en la capital londinense, mientras que su hijo tiene un hueco en su agenda y tenía vía libre para hacer la visita. Finalmente se le ha visto accediendo a Clarence House.

