El príncipe William, entre el deber y la presión

Cada movimiento en la Casa Real británica, por leve que sea, hace que las miradas se alcen hacia el príncipe William.Es el pilar sobre el que descansa la continuidad de la monarquía y salta a la vista que está bien anclado, que conecta con precisión con el resto de la estructura. Sin embargo, a quien mejores vistas tiene, el rey Carlos III, este punto de apoyo no le inspira demasiada resistencia y le está creando desasosiego.

Esto es lo que ha desvelado la escritora y biógrafa real Tina Brown, una mujer con autoridad por sus fuentes y su base documental, aunque a veces se le acusa de sesgos o de inclinarse al sensacionalismo. Después del encuentro entre el príncipe Harry con su padre en su última visita al Reino Unido, Brown cree que se ha puesto en evidencia el brillo del duque de Sussex. Frente a la sobriedad de William, su hermano tiene esa habilidad de sonreír y arrancar corazones, a pesar de la ira que ha exudado durante estos años de exilio voluntario. Incluso sospecha que la reunión pudo ser también una llamada de atención al heredero.

Los príncipes de Gales charlan sobre la tragedia de Southport, en la que murieron tres niñas Gtres

El monarca mira con recelo el modelo de liderazgo que está forjando William, quizá demasiado enfocado a tareas que considera inferiores, como la gestión del ducado de Cornualles, en lugar de centrarse en un rol tradicional como futuro monarca. Por otra parte, es cierto que su padre elogió su disfrute familiar como un nuevo paradigma frente a los errores de crianza que se cometieron en La Firma, pero le inquieta que esa prioridad suponga descuidar sus obligaciones reales.

Brown deduce de todo ello que el rey está ahora mismo menos irritado con el pródigo Harry que con William. Después de tomar cinco veces vacaciones familiares en los últimos siete meses, su semana de regreso estuvo marcada por un partido de rugby femenino junto a su hija Charlotte y un paseo por los nuevos jardines del Museo de Historia Natural. Contrasta con su calendario: 175 días a pleno rendimiento en los últimos doce meses mientras lucha contra el cáncer a sus 76 años.

El look de Kate Middleton. Gtres

La escritora se despecha a gusto en su diario «Fresh Hell». Fue implacable con William en noviembre de 2024, tachándole de «tonto performativo» en su viaje a Sudáfrica cuando, con una pulsera de cuentas en su muñeca hecha por su hija, expresó que quería una realeza con la «R» más pequeña que la de las generaciones que le preceden. Un gesto muy real y muy poco royal, juzgó entonces la prensa británica que, de paso, recordó que todo eso que nombra el príncipe cuando habla de modernizar la institución es lo mismo que ha estado haciendo el rey Carlos en las cinco últimas décadas: filantropía de impacto, colaboración o ayuda a la gente.

Los príncipes Harry y William de Inglaterra en su última aparición pública DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

De ese delicado equilibrio entre la rigidez de los Windsor y la necesidad de adaptar la monarquía a los nuevos tiempos se libra Harry, el único en La Firma, según esta autora, capaz de bajarle los humos. «En años más felices, era el irreverente Harry quien podía burlarse del príncipe de Gales». Para ilustrar su burbuja dorada, usa una frase de la periodista Kara Swisher bastante grosera: «Hay demasiada gente que lo lame de arriba abajo todo el día».

La presión sobre William creció después del diagnóstico de cáncer de su padre. Supuso un cara a cara con el futuro trono antes de lo esperado. A la esa ansiedad se suma la enfermedad de Kate Middleton. En medio de esta tensión, Brown está convencida de que Harry, ejerciendo de príncipe, podría ser esa correa de transmisión de frescura que necesita la monarquía, mientras el resto se dedica a sus quehaceres. Es consciente de que eclipsaría a su hermano, pero sería un riesgo que merecería la pena.