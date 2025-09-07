¿Qué cambiaría el príncipe Harry si pudiese dar marcha atrás?

Desde que abandonó la realeza para irse a Estados Unidos hace cinco años, las visitas del duque de Sussex al Reino Unidos han sido extrañas y siempre mediatizadas por la polémica familiar, el morbo y las críticas en el entorno político y de la Casa Real. A pesar de todo, parece decidido a pulsar el botón de reinicio.

Esta semana, el príncipe Harry viajará a Londrescon este propósito. Su visita de cuatro días coincide con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. Será, por tanto, un viaje especialmente emotivo, puesto que, a pesar de las diferencias en sus últimos años de vida, abuela y nieto tenían una conexión muy especial.

Sin seguridad para su familia

Como ya es habitual, viajará sin su esposa Meghan y sin sus hijos, Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro. Tras perder la batalla legal con el Ministerio del Interior por su nivel de seguridad, reiteró que no cree que sea seguro para su familia este desplazamiento.

El principe Harry y Meghan con sus hijos ALEXI LUBOMIRSKI

"No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento. Y lo que van a extrañar, bueno, todo... Extraño el Reino Unido", declaró a la BBC en mayo.

Meghan no ha visitado el Reino Unido desde septiembre de 2022 y Archie y Lili no han estado aquí desde junio de ese año, cuando los Sussex visitaron el lugar para las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta Reina.

Admite sus errores

El círculo más cercano de Harry, según informa "The Times", está convencido de que no se rendirá. "No ha perdido la esperanza de traer a su familia de vuelta al Reino Unido. Quiere poder mostrarles a sus hijos dónde creció. Quiere que conozcan a su familia aquí. Le gustaría mucho más volver al Reino Unido". El príncipe y su equipo reconocen ahora que la batalla judicial con el gobierno y los tribunales tal vez no fue la mejor idea. El proceso le costó a Harry más de un millón de libras.

El príncipe Harry sale de declarar, el pasado verano en Londres Kin Cheung Agencia AP

Ahora adoptará un enfoque más discreto y discreto. El lunes tiene previsto asistir a los Premios WellChild, organizados por la organización benéfica que apoya a niños con enfermedades graves, de la que es patrocinador. El martes, saldrá de la ciudad para asistir a un evento centrado en ayudar a jóvenes afectados por la violencia. El miércoles y el jueves ocupan su agenda algunas recepciones privadas y reuniones con la mayoría de sus otras organizaciones benéficas y patronazgos, incluyendo la Fundación Invictus, el Premio Diana y Scotty's Little Soldiers, la organización benéfica para niños militares en duelo.

El itinerario de Harry, que será cubierto por medios selectos considerados afines al príncipe, estará "repleto y prácticamente sin tiempo libre". ¿Lo tendrá para encontrarse con el monarca? Padre e hijo no se han vuelto a ver desde febrero del año pasado, cuando el príncipe voló a Londres para una visita de 30 minutos tras anunciarle su diagnóstico de cáncer. Si se produjese el encuentro, es probable que los detalles no traspasen los muros del palacio.

Harry dejó claros sus sentimientos en la entrevista de la BBC tras perder su larga batalla con el Ministerio del Interior por su nivel de seguridad en el Reino Unido: "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad... Claro, algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Nunca perdonarán muchas cosas. Pero me encantaría una reconciliación con mi familia". Lo que parece seguro es que el duque de Sussex y su hermano, el príncipe de Gales, no se verán las caras.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

Hay una fecha clave, aunque lejana: julio de 2027. Es cuando se celebran los próximos Juegos Invictus, los juegos paralímpicos para militares heridos, enfermos y lesionados que fundó hace once años. Que su familia se reúna con él en Birmingham dependerá del éxito de su campaña de seguridad.

Harry espera que su padre, como jefe de las fuerzas armadas, apoye el evento. La decisión de Carlos III dependerá de cómo se desarrollen los asuntos familiares en los próximos dos años, pero es poco probable que se repitan las escenas de Harry, flanqueado por Carlos y William, riendo juntos en los Juegos Inaugurales de Londres en 2014.