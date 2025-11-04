¿Quién es la novia de Juan Urdangarin? Todo lo que se sabe de Sophia Khan

Juan Valentín Urdangarin es uno de los miembros más discretos de la familia real española. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha querido adoptar desde siempre un papel discreto, manteniéndose a la sombra del núcleo duro de su clan y también unos pasos por detrás de algunos de sus hermanos, como Pablo o Irene, que acaparan más titulares por su proximidad a la prensa. Sin embargo, esta semana es el primogénito de los exduques de Palma quien está copando todos los titulares, después de desvelarse que está feliz y enamorado.

Unas fotografías del sobrino del Rey Felipe VI en la revista ‘Hola’ no deja lugar a dudas: ha encontrado el amor. Se trata de una canadiense de ascendencia india que responde al nombre de Sophia Khan, con la que ha sido pillado por los paparazzi en actitud cariñosa, entre muestras de cariño y románticos paseos por las calles de Londres. Sería su primera novia conocida, a la que ha logrado mantener lejos del foco mediático durante un año, pues están a punto de celebrar su primer aniversario como pareja. Ahora llega el momento de conocerla un poco mejor.

Así es Sophia Khan, novia de Juan Urdangarin

La nueva nuera de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha supuesto una revolución en el papel cuché después de la publicación de las imágenes que confirman su romance. Gracias a estas instantáneas hemos podido comprobar no solo la química que hay entre los jóvenes, sino también las razones por las que Juan está enamorado de su chica. Morena de piel y pelo, no sorprende que la canadiense sea más bajita que el nieto del Rey Juan Carlos, dado que él mide casi dos metros.

La joven tiene 25 años y un futuro prometedor por delante. Se ha formado en una de las instituciones más prestigiosas, la Universidad de St. Andrews de Escocia, donde surgió el amor entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton en su día. Aquí estudió Sophia Desarrollo y Gestión Sostenible y ya pone en práctica sus conocimientos adquiridos como teams executive para la E1 Series, en Londres. De ahí que la pareja viva en la capital británica, trabajando al servicio de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, en su apuesta por las competiciones de lanchas eléctricas. Y fue este empleo el que unió sus caminos.

No es el primer trabajo para la novia de Juan Urdangarin. Antes de fichar por E1 Series complementó sus estudios con otros encargos en el mundo de la hostelería en Toronto o hacer las veces de tanteadora en la asociación atlética del colegio de Alberta en Edmonton, como así reza en su currículo de Linkedin. Un perfil en el que también pone de relieve su vertiente solidaria, con numerosos proyectos a los que se ha sumado para ayudar. También su pasión por el pilates, lo que le llevó incluso a formarse como instructora en Indonesia. Pero más allá de esto, mantiene un perfil público muy bajo, queriendo destacar por su trabajo más allá de sus privilegiados vínculos o presumiendo de belleza en redes sociales.