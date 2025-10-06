La reina Camila, rota por la muerte de la escritora Jilly Cooper, una de sus íntimas amigas: "Me entristece mucho"

La reina Camilla atraviesa sus horas más bajas tras haber recibido la triste noticia del fallecimiento de la escritora Jilly Cooper, una de sus amigas más cercanas y con la que mantenía una estrecha relación. Devastada por la pérdida, se ha despedido de la artista a través de un emotivo mensaje en el Instagram oficial de la Familia Real inglesa.

Carta de despedida

"Me entristece mucho enterarme de su muerte. Muy pocos escritores llegan a convertirse en leyendas por derecho propio durante su vida, pero ella era una de ellos", comienza diciendo en el escrito la reina Camilla. . "Muy pocos escritores llegan a convertirse en leyendas en vida, pero Jilly lo fue, creando todo un nuevo género literario y haciéndolo suyo a lo largo de una carrera que se extendió por más de cinco décadas", alaba la esposa del rey Carlos III.

La escritora Jilly Cooper Gtres

Tal y como confiesa, Jilly Cooper era una persona "maravillosamente ingeniosa y amiga compasiva". Parker estuvo con ella hace tan solo unas semanas en el Festival literario The Queen’s Reading Room, evento en el que escritora fue "la estrella del espectáculo".

"Me uno a mi esposo, el rey, para enviar nuestros pensamientos y condolencias a toda su familia. Y que su eternidad esté llena de hombres increíblemente apuestos y perros leales", finaliza la reina Camilla.

Una triste pérdida

Camilla Parker y Jilly Cooper mantenían una estrecha relación desde hace años. "La quiero mucho, es muy especial. La amo y solo quiero que sea feliz", declaró la escritora en el "Daily Mail" hace unos años.

Los hijos de Jilly Cooper, Felix y Emily, han sido los encargados de confirmar la muerte de su madre a través de un comunicado tras sufrir una aparatosa caída a los 88 años.