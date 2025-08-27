La Reina Letizia reaparece con naturalidad y cercanía en las zonas devastadas por los incendios enZamora y León

Después de tres semanas de ausencia pública, la Reina Letizia ha reaparecido en un escenario cargado de simbolismo: las zonas devastadas por los incendios de Zamora y León. Junto al Rey Felipe VI, ha decidido poner fin antes de tiempo a sus vacaciones para mostrar apoyo directo a los vecinos y profesionales que han sufrido de cerca el fuego, que ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas en la comunidad.

El 5 de agosto, en una salida familiar en Mallorca, fue la última vez que la vimos. Hoy, 21 días después, Letizia ha reaparecido con un look sencillo y práctico -vaqueros marrones y una camisa blanca- que hablaba de cercanía más que de protocolo. Su primera parada ha sido la Casa del Lago de Sanabria, en Galende, donde estaba previsto visitar el Mirador del Cañón de Forcadura. Las condiciones del humo obligaron a cambiar el itinerario, pero no el propósito: estar con las víctimas y escuchar sus necesidades.

Los reyes visitan las zonas más afectadas por los incendios de Sanabria y Las Médulas FRANCISCO GOMEZ/Casa Real Agencia EFE

En el Monasterio de San Martín de Castañeda, la Reina ha mostrado su faceta más próxima. Ha saludado a la multitud que la esperaba con aplausos, y se ha detenido con varios niños situados tras las vallas, a quienes dedicó sonrisas y caricias espontáneas. Un gesto que resume su manera de entender la representación institucional: el contacto humano como prioridad.

Además, los Reyes han mantenido encuentros con personas desalojadas y representantes de sectores claves de la zona -ganaderos, apicultores y restauradores- para conocer de primera mano las pérdidas materiales y emocionales. "Queremos daros las gracias por la fuerza con la que estáis enfrentando esta situación y por el trabajo de quienes arriesgan tanto para proteger estas tierras", señaló Felipe VI en su intervención, respaldado en todo momento por la presencia cercana de Letizia.

La jornada ha sido intensa: tras recorrer Sanabria, la pareja real se desplazó a León para visitar el Parque de Las Médulas, en Carucedo, donde el paisaje muestra con crudeza las consecuencias del fuego.

Será solo la primera de varias visitas programadas en los próximos días. Galicia y Extremadura serán los siguientes destinos de un calendario adaptado a las emergencias del país. En la memoria, la imagen de una Reina que, lejos de los grandes gestos, ha vuelto a escena con la naturalidad de quien entiende que la cercanía es, hoy, el mejor lenguaje de la monarquía.