La Reina Sofía hace las maletas y se marcha a Grecia: un movimiento que dice mucho

La Reina Sofía ha pasado el verano más atípico de los últimos años y eso que han sido muy movidas sus temporadas estivales. La foto familiar en Mallorca se ha ido reduciendo con el paso de los años, cuando fueron cayéndose miembros del clan por unas u otras razones. Pero este año la consorte del Rey Juan Carlos ha reducido al máximo su estancia en Marivent. Siempre ha sido la primera en llegar y la última en irse. Se apresuraba a acomodar el palacio para recibir a sus hijos y sus nietos para disfrutar de unas vacaciones juntos.

Este año no ha podido ser así, pues las circunstancias han cambiado. La madre del Rey Felipe VI ha estado volcada en su hermana, Irene de Grecia, quien aqueja un gran deterioro cognitivo que en los últimos meses se ha acentuado. La preocupación por su situación se ha propagado este tiempo en varias ocasiones por oleadas. Prueba del nerviosismo de la familia era la decisión de la Emérita de permanecer en Madrid junto a su hermana y no viajar tanto. Hasta ahora.

El viaje de la Reina Sofía a Grecia

Todo parece haber cambiado. La situación habría encontrado cierta mejoría, lo que ha permitido que la suegra de la Reina Letizia pudiese hacer al fin las maletas para cumplir con un tradicional viaje. Y es que siempre que llega esta fecha marcada a rojo en el calendario familiar, tiene por costumbre poner rumbo a Grecia para reunirse con su familia. Así lo ha hecho de cara a este fin de semana, el último de agosto y ante los últimos coletazos del verano. Algo que coincide con el cumpleaños de la reina Ana María de Grecia.

Nicolás de Grecia y su madre, la reina Ana María Gtres

Este aniversario es importante para la Reina Sofía, que siempre quiere acompañar a su cuñada en tan feliz acontecimiento. Este 30 de agosto cumple 79 años y toda la familia real helena se reúne en torno a la tradicional tarta, para ver cómo la protagonista sopla las velas y pide sus deseos. Seguramente, entre ellos esté el poder repetir la experiencia el año siguiente con todos los presentes gozando de salud y prosperidad. Al menos que permanezcan como estén y no den un paso atrás en falso. Aquí todos aplauden firmando el compromiso.

Y es que la familia no se ve desde el pasado mes de febrero. Al menos sí dejando constancia pública de su encuentro, pues bien han podido realizar otros sin dar pistas a los medios. Fue a primeros de año cuando se celebró la boda del príncipe Nicolás y Chrysi Vardinogiannis. Un enlace con el que la pareja sellaba siete meses de romance en la iglesia de San Nicolás de Rangava, en Atenas, con su familia e íntimos de testigos.