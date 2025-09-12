La respuesta viral de la Reina Letizia en plena polémica de María Pombo: "Leer es lo más importante"

Tras el merecido parón estival -un descanso marcado, no obstante, por los devastadores incendios que afectaron a diferentes regiones de España y sobre los que los Reyes mostraron su interés y solidaridad- la Reina Letizia ha retomado esta semana su agenda oficial. El último de sus compromisos la ha llevado este viernes hasta la comunidad de La Rioja, concretamente a la localidad de Rincón del Soto, donde ha participado en la inauguración del curso escolar 2025/2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Entresotos.

A su llegada, la Reina fue recibida por las autoridades locales y autonómicas, así como por el equipo docente del colegio. Durante el recorrido por las instalaciones, mostró un especial interés por conocer las características del proyecto educativo del centro, que apuesta por la innovación pedagógica y por un fuerte vínculo con las familias. En una de las aulas, doña Letizia compartió unos minutos con los más pequeños, con quienes se mostró cercana y espontánea, como suele ser habitual en sus encuentros con escolares.

Allí no dudó en conversar directamente con los niños, interesándose por sus juegos y aficiones, y aprovechó la ocasión para insistir en un mensaje que repite siempre que puede: la importancia de la lectura. Con un tono didáctico y cercano, la Reina les animó a incorporar este hábito en su día a día. “Leer es lo más importante: ayuda a expresarse mejor y a comprender mejor lo que nos rodea. Yo leo todos los días. Tenéis que leer mucho, lo que queráis: libros, cómics… lo importante es leer”, les transmitió con convicción.

Sus palabras llegan, además, en una semana en la que la lectura ha sido motivo de debate público. La influencer María Pombo fue objeto de polémica tras afirmar que, en su opinión, “leer no te hace mejor persona”, unas declaraciones que generaron un aluvión de críticas en redes sociales y en medios de comunicación. Aunque doña Letizia evitó cualquier referencia a esta controversia, su insistencia en subrayar los beneficios de la lectura -no como herramienta moral, sino como instrumento de aprendizaje, desarrollo personal y comprensión del mundo- resulta especialmente significativa en este contexto.

La Reina, gran defensora de los libros, no pierde ocasión para poner en valor este hábito. Su presencia es habitual en la Feria del Libro de Madrid, donde cada año se interesa por las novedades editoriales y adquiere varios ejemplares. Quienes la conocen bien la describen como una auténtica “devoradora de libros”. Además, ha mostrado públicamente su apoyo a escritores españoles, como en las presentaciones de su amiga Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta por “Las hijas de la criada”.

De esta manera, Letizia no solo cumple con su papel institucional, sino que también transmite un mensaje personal y coherente: la lectura como pilar fundamental en la formación de los más jóvenes y como fuente inagotable de conocimiento y crecimiento intelectual.