El revés que arruina los planes de Irene Urdangarin este verano

No todo iban a ser buenas noticias para los Borbón, que llevan una temporada acumulando buenas nuevas y más entre los más jóvenes del clan. Especialmente la princesa Leonor y la infanta Sofía, que siguen dando pasos agigantados en su papel como representantes de la Corona. También la prima Victoria Federica, asentándose como una de las influencer mejor valoradas de nuestro país y con sus primeros pinitos como actriz. También en el amor los hermanos Urdangarin están dando alegrías a sus padres, como lo hizo Irene Urdangarin al conocerse que mantiene una relación con Juan Urquijo, cuñado de José Luis Martínez Almeida. Pero no todo son alegrías, pues entre tanta buena nueva ha llegado un traspiés para la hija de la infanta Cristina, que acaba de suspender el examen de conducir, viendo arruinados los plazos que se había fijado para ponerse al volante este mismo verano.

Irene Urdangarin con su hermano Juan Gtres

Desde la revista ‘Semana’ han detallado cómo Irene Urdangarin se ha presentado al examen de la parte práctica del carnet de conducir. Tras haber aprobado el teórico, llegaba el momento de demostrar que también había adquirido conocimientos prácticos mediante clases de conducción. Lo hacía en su correspondiente prueba en el Centro de Exámenes de la DGT de Móstoles, en Madrid, donde se presentó con evidencias muestras de nerviosismo habituales en este tipo de convocatorias. Antes de ponerse frente al volante junto a su profesor de la autoescuela y el examinador, habló por teléfono para recibir ánimos y calmar sus nervios. Pese a ello, no obtuvo suerte y ha suspendido el examen, como así publican desde ‘Informalia’.

Y eso que Irene Urdangarin había seguido no solo las recomendaciones de su profesor a la hora de enfrentarse a la decisiva prueba, sino también de sus allegados. Muchos consejos para calmar sus nervios o tener en cuenta pequeños aspectos que podrían pasarse desapercibidos que finalmente no le ayudaron demasiado. Entre ellos, está el importante hecho de acudir a la cita lo más cómodo posible, como así hizo ella al optar por unos clásicos vaqueros rectos, una camisa blanca básica y unas deportivas. Así fue inmortalizada por los paparazzi y publicada en el kiosco rosa de este miércoles por la citada revista. Un día que quizá ahora quiera olvidar, pues no obtuvo la suerte que requería para demostrar sus dotes como conductora, siendo emplazada para otra ocasión en un nuevo examen, tras ser considerada no apta en su primer intento con el práctico.

Irene Urdangarin Gtres

No obstante, Irene Urdangarin ha demostrado que le sobra determinación para hacer todo aquello que se propone, aunque a veces no encuentre la fortuna esperada. Así lo dejó patente cuando optó por tomarse un año sabático para conocerse a sí misma y, de paso, ayudar a los más desfavorecidos apoyando diversos proyectos solidarios. Algo que le llevó a Camboya a embarcarse en una aventura como voluntaria de una ONG. Un año en el que está aprovechando el tiempo al máximo, incluso reservando un hueco para sacarse el carnet de conducir, aunque se le esté resistiendo más de lo esperado. Pero también ha entrado el amor en su vida, con la llegada de Juan Urquijo, lo que sin duda habrá supuesto una apetecible distracción. No obstante, volverá a probar suerte y a presentarse en la próxima convocatoria.