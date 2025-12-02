El Rey Carlos Gustavo y la princesa Victoria de Suecia se preparan para una guerra con Rusia

A primera hora del pasado viernes, el Rey Carlos Gustavo de Suecia y su hija mayor, la princesa heredera Victoria, fueron evacuados de inmediato a búnkeres y centros de mando secretos después de que el Gobierno iniciara el protocolo de protección de la Casa Real tras la confirmación de un ataque ruso en Estocolmo. Por fortuna, se trató solo de un simulacro, la mayor operación de simulación bélica en el país desde la Guerra Fría, que implicó a todos los altos mandos de la nación.

La Casa Real no participaba en este tipo de maniobras desde 1990, y por primera vez contó con la implicación de la princesa heredera, que se encuentra recibiendo formación militar desde el año pasado. Participó en ejercicios tácticos y en las reuniones de análisis junto a su padre, el Rey, asumiendo el rol que ocuparía como futura jefa de Estado en situaciones de crisis. El entrenamiento se extendió en secreto a lo largo de todo el día, hasta que bien entrada la tarde se dio por finalizado y tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas confirmaron que se había llevado a cabo.

El simulacro concluyó con la emisión de un comunicado -previa aprobación del Rey y la heredera de la Corona- en sueco, inglés y ruso, en el que Suecia enviaba un mensaje contundente a sus aliados y demás países del entorno geopolítico: su nación está preparada para defender su soberanía ante cualquier ataque o amenaza.

Una demostración más de la creciente preocupación en occidente por la posible escalada del conflicto ruso y del empeño que la OTAN y sus socios están poniendo en asegurar su territorio ante un peligro cada vez menos hipotético.

La princesa Victoria de Suecia, de maniobras Instagram

“El escenario planteado fue una grave evolución en la situación de seguridad en Suecia y en la región circundante. El propósito del ejercicio fue discutir qué medidas serían necesarias, en esta situación ficticia, para mantener la seguridad del país”, declaró en un comunicado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. Por su parte, el presidente del Parlamento, Andreas Norlén, destacó la importancia de mantener el orden democrático incluso bajo un escenario de conflicto.

Como se ha comentado anteriormente, la princesa Victoria está recibiendo una formación militar avanzada en la Swedish Defence University. En agosto de 2024 comenzó un curso de “oficial especial” (SOFU), diseñado para personas con estudios superiores, en el que profundiza en ciencia de la guerra, táctica militar y estrategia.

Esta formación combina teoría y práctica, con especialización en guerra naval -un signo evidente de que no se trata de un simple cursillo de protocolo real-, y tiene como objetivo dotarla de una comprensión sólida de las Fuerzas Armadas suecas de cara a su futura responsabilidad como jefa del Estado.