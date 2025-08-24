El rey Carlos III busca sacristán: estos son los requisitos

Sandringham, la finca de la familia real británica en Norfolk, acapara estos días titulares en los medios. El más pintoresco lo protagonizan las avispas. Han sido las invitadas inesperadas en este remanso de paz y tranquilidad tan apreciado por Carlos III y su esposa Camilla. La invasión es masiva, una auténtica plaga que ha obligado a este monarca ecologista a buscar soluciones con el fin de proteger a los visitantes y al personal, pero sin quebrar el ecosistema.

Britain's King and Queen attend the Sandringham Flower Show TOLGA AKMEN Agencia EFE

La sequía ha propiciado la reproducción de insectos, y no solo avispas, sino una gran cantidad de intrusos alados que conviven en las 8.000 hectáreas de Sandrigham. Además de los bichos, hay otra cuestión que ocupa estos días al rey: la búsqueda de sacristán para las iglesias de la finca. A través de su página web, ha anunciado dos vacantes, la de sacristán y la de gerente de operaciones. Ambos se unirán al personal de la iglesia de Santa María Magdalena y West Newton, los templos que se encuentran en el interior de la propiedad.

Requisitos para ser sacristán

El sacristán tendrá como deberes preparar y apoyar los servicios religiosos diarios y especiales y trabajar en estrecha colaboración con el clero y los voluntarios. El reverendo Williams, quien asumió el cargo de rector de Sandringham en 2022, está ideando formas de modernizar la iglesia, como una cuenta de redes sociales para el coro.

La Familia Real británica saliendo del servicio religioso de Navidad en Sandringham, en el año 2016, cuando todavía estaba el príncipe Harry Kirsty Wigglesworth Agencia AP

El puesto ha sido descrito como "un rol fundamental que combina la tradición con responsabilidades operativas modernas". El anuncio, que se cierra el 15 de septiembre, también establece que el nuevo puesto de tiempo completo requiere a alguien que sea "muy organizado, acogedor y apasionado por apoyar la misión de la Iglesia".

También indica que el candidato seleccionado deberá brindar una presencia cálida y acogedora a todos los que visiten la iglesia. "Esta es una oportunidad única para trabajar en el corazón de una comunidad eclesiástica histórica, combinando las funciones de sacristán ceremonial con la supervisión diaria de las operaciones de la iglesia, los eventos y el taller del lugar".

La persona que desempeñe el cargo también deberá supervisar el mantenimiento y el funcionamiento de los edificios y terrenos de la iglesia; administrar la tienda de la iglesia; supervisar las finanzas y coordinar la logística para bodas, bautizos y funerales.

Un sacristán es responsable del mantenimiento práctico y ceremonial de una iglesia. Esta responsabilidad implica preparar la iglesia para los servicios, dirigir las procesiones y cuidar los objetos litúrgicos, como los mantos y los cálices.

La finca data de 1862, cuando la reina Victoria la adquirió para su hijo, el futuro rey Eduardo VII. La casa fue reconstruida en 1870 para asegurar su tamaño adecuado para la creciente familia. Jorge V, el abuelo de la difunta reina, describió la casa como "el querido y viejo Sandringham, el lugar que amo más que cualquier otro lugar del mundo".