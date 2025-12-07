Carlos III y Camila felicitan la Navidad con un retrato simbólico: un guiño al amor

"El Rey y la Reina tienen el placer de compartir la tarjeta navideña de este año, con una fotografía tomada en los terrenos de Villa Wolkonsky en Roma durante la visita de Estado de Sus Majestades a la República de Italia en abril". Con estas palabras, Carlos III y su esposa Camilla han compartido en las redes sociales de la Casa Real su felicitación navideña.

Junto al pie de foto, una imagen que transmite fortaleza: el retrato de su 20º aniversario de boda. Los reyes aparecen en la foto de pie uno al lado del otro, con el brazo de la reina entrelazado con el de su esposo, en los terrenos de Villa Wolkonsky, la residencia del embajador británico en Roma, a principios de este año.

La fotografía está enmarcada dentro de la tarjeta por un borde rojo oscuro, con el mensaje impreso en un color a juego en el lado opuesto que dice "Le deseo una muy Feliz Navidad y Año Nuevo".

La pareja celebró sus 20 años de matrimonio el 9 de abril de 2025, cuando se encontraban, en cumplimiento de sus deberes reales, en la visita de Estado a Italia. Conmemoran la noche de su aniversario como invitados de honor en un gran banquete.

Britain's King Charles and Queen Camilla on state visit to Vatican GIUSEPPE LAMI Agencia EFE

En la imagen tomada por el fotógrafo real Chris Jackson, Camilla lleva un vestido blanco y beige de Anna Valentine y un broche de lirio de los valles. El rey viste un traje de raya diplomática azul con una corbata gris y un pañuelo de seda en el bolsillo del pecho.

Navidad con solera

La Casa Real británica envía cada año centenares de tarjetas navideñas a familiares, amigos, líderes mundiales, diplomáticos, organizaciones benéficas y organizaciones. Son fechas muy marcadas en las que combinan tradiciones familiares, rituales religiosos y actos simbólicos. Desde hace varias décadas, la familia se reúne en Sandringham Estate (en Norfolk), su residencia campestre tradicional.

Carlos III, el día de Navidad Kirsty Wigglesworth Agencia AP

La tradición del árbol de Navidad comenzó con la reina Charlotte y la popularizó la reina Victoria. Los regalos habitualmente se colocan en mesas (trestle tables) y se intercambian en la tarde de Nochebuena. La comida de Navidad incluye un almuerzo tradicional con pavo asado (o similar), verduras como zanahorias, coles de Bruselas… y de postre, pudín navideño con brandy butter. Una costumbre entrañable es el reparto de pudines navideños a muchos de sus empleados y al personal de palacios, oficinas reales, policía del palacio, etc.

Britain Royals Christmas ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En la mañana del 25 de diciembre muchos miembros acuden a la misa de Navidad en la iglesia local de la finca de Sandringham, St Mary Magdalene Church. Antes de entrar, suele haber un paseo hacia la iglesia. Este año estarán fuera de la lista de invitados Andrés Mountbatten-Windsor y su exesposa Sarah Ferguson, puesto que el expríncipe fue desterrado de la familia real y despojado de sus títulos por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.