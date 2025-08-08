El Rey Felipe VI, íntimo amigo de Jaume Anglada, el cantante atropellado en Palma: así es su estrecha relación

El músico mallorquín Jaume Anglada, uno de los rostros más queridos y reconocibles de la escena cultural balear, se encuentra hospitalizado en estado grave tras un brutal accidente de tráfico ocurrido este viernes. La motocicleta en la que viajaba fue violentamente embestida por un automóvil cuyo conductor, lejos de prestar auxilio, se dio a la fuga. Las primeras pesquisas apuntan a que el vehículo impactó de lleno contra la moto antes de abandonar la escena. Minutos después, el artista era trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases. El presunto responsable, un joven de unos veinte años, fue finalmente detenido en su domicilio.

La noticia ha sacudido a Mallorca, donde Anglada no es solo un músico, sino un referente social. Su voz y sus composiciones han puesto banda sonora a la isla durante décadas, pero su compromiso con causas solidarias ha dejado una huella igual de profunda. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Ramón Llull del Rotary Club Palma por su implicación desinteresada en proyectos benéficos.

Figura habitual en los círculos culturales y sociales más exclusivos, Anglada ha forjado relaciones personales con figuras de peso dentro y fuera de la isla. Entre ellas, destaca la que mantiene con el propio Rey Felipe VI. La conexión entre ambos se ha tejido a lo largo de años, en un delicado equilibrio entre actos oficiales y encuentros privados donde la cordialidad se transforma en amistad.

Jaume Anglada, cantante y amigo del Rey Felipe VI, ingresado en estado crítico tras un grave accidente de tráfico Europa Press

El monarca, que cada verano convierte Palma en su refugio estival, ha sido un seguidor fiel del músico, acudiendo a sus actuaciones siempre que la agenda se lo permite. El pasado 1 de agosto, apenas unas horas después de competir a bordo del Aifos en la Copa del Rey Mapfre, Felipe VI asistió a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma. Aquella jornada, Anglada regaló a la audiencia -y al Rey- un momento que terminaría viralizándose: el jefe de Estado, relajado y sonriente, cantando y bailando al compás de “Échame a mí la culpa”.

El Rey Felipe VI, durante el concierto de Anglada en el Real Club Náutico Gtres

Al finalizar, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a su ilustre amigo por su presencia y por mantener, año tras año, la tradición de pasar parte del verano en la isla. Hoy, sin embargo, el escenario es muy distinto. Con la Familia Real ya inmersa en su descanso privado, es incierto si el monarca podrá visitar a su amigo en el hospital.

Casado desde hace años con Pilar, madre de sus dos hijos, Jaime y Julia, Anglada afronta ahora su reto más difícil, rodeado del cariño de su familia y de una isla entera que espera su pronta recuperación.