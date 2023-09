Roban la imagen del Rey Felipe VI para vender zapatillas por internet

Mucho se habla siempre de lo que viste la Reina Letizia, uno de los principales iconos de moda de nuestro país. Cada aparición pública de la consorte real viene acompañada de ríos de tinta analizando con todo lujo de detalle cada prenda, complemento, maquillaje y peinado que luce. Algo a lo que ya está más que acostumbrada. Sin embargo, no solo ella despierta el interés de los expertos en moda, también sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han heredado este foco mediático en su indumentaria. Pero la sorpresa llega ahora en la explotación de los estilismos del Rey Felipe VI, como así ha sucedido ahora, provocando ciertas suspicacias. Y es que no es lo mismo analizar su look, que aprovecharlo para hacer caja a su costa.

La infanta Sofía acompañada por los reyes Felipe y Letizia, antes de ingresar hoy martes en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) para comenzar el primero de los dos cursos de bachillerato, al igual que hizo su hermana, la princesa Leonor. CASA S.M. EL REY/ Francisco Gómez EFE

Bien es cierto que nuestro Monarca es considerado uno de los royals masculinos que mejor viste, siendo comparado con otros príncipes y reyes europeos. De ahí que su indumentaria también despierte el interés del público, especialmente si se centra en su faceta más íntima, cuando se muestra al natural de forma casual y sin respetar las cuestiones protocolarias. Y así sucedió hace unas semanas, cuando el Rey Felipe VI se disponía a despedirse de la infanta Sofía, quien comenzaba su propia aventura en la UWC Atlantic College de Gales. Su look no estaba sujeto a reglas ajenas a su criterio, pues llevaba la ropa con la que se sentía cómodo. De ahí que el calzado de Yuccs que lució le haya convertido en embajador de la firma en cuestiones publicitarias, adueñándose de su imagen y provocando con ello un intenso debate.

“Las zapatillas favoritas del Rey”, se podía leer como titular del anuncio que muchos usuarios se han encontrado estos días cuando navegaban por Instagram. Al ir de un perfil a otro en sus stories, les aparecía por sorpresa la imagen del Rey Felipe VI despidiéndose de su hija a las puertas de la Zarzuela, con un calzado español que, según la propia firma que los ha diseñado, son sus favoritos. Una forma de aprovechar el tirón que supuso que el Soberano luciese sus creaciones, que no ha sido del todo bien visto por los usuarios de las redes sociales, quienes entienden que se han adueñado de su imagen publicitaria sin su consentimiento expreso.

El Rey Felipe y su familia Instagram

El hecho de que se pueda rentabilizar económica la imagen del Rey Felipe por parte de una empresa privada no ha gustado a todos. No ven correcto que se adjunte un link para acceder a la página web oficial de la marca para comprar el mismo modelo que luce Su Majestad. De hecho, desde la propia página oficial de la Casa Real ya se establece que esta acción no está permitida y, por tanto, es ilegal: “El material gráfico utilizado y los derechos de autor sobre el mismo está protegido por la legislación sobre Propiedad Intelectual. En el caso de las fotografías, pertenecen a la Agencia EFE, Dalda, D. Virgili, Borja o Casa de Su Majestad el Rey. Para su reproducción es necesario solicitar autorización del propietario de los derechos. Los demás contenidos de esta web pueden ser libremente utilizados con fines personales o educativos. Para otros usos, es preciso solicitar previamente autorización y citar la procedencia. En ningún supuesto se autoriza su explotación económica o uso comercial”.

Desde Casa Real son contundentes a la hora de expresar en qué circunstancias se puede utilizar la imagen de los miembros de la Familia Real. Especialmente a la hora de sentenciar que no podrá ser utilizada para sacarle un rendimiento económico o comercial, algo que sí está sucediendo con las fotografías del Rey Felipe VI en Instagram, que ahora aparecen en un anuncio publicitario vendiendo sus supuestas “zapatillas favoritas”. Ahora en manos de palacio queda si emprenden acciones legales para frenar este tipo de actividades aparentemente ilegales o si, por el contrario, les dejan aprovecharse de su tirón mediático para vender más.