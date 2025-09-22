De Sanxenxo a Nueva York: el periplo del Rey Juan Carlos I por las aguas del Atlántico

Tras disfrutar la semana pasada de un fin de semana en su amado Sanxenxo, donde disfruta de la compañía de buenos amigos, como el leal Pedro Campos, el Rey Juan Carlos viajará al otro lado del Atlántico con su gran pasión, las regatas, como excusa. Nueva York acogerá desde mañana, 23 de septiembre (hora española), el Campeonato del Mundo de 6 Metros, en el que el Bribón, del Real Club Náutico de Sanxenxo y patroneado por el monarca, defenderá el título logrado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

En la regata oficial de entrenamiento, disputada esta madrugada, el equipo español -que ya cuenta con tres coronas mundiales- se impuso con autoridad, logrando un primer puesto por delante de dos de los favoritos locales, el Sprit y el Jill. El otro representante nacional, el Titia de Mauricio Sánchez-Bella, completó una destacada actuación con un cuarto puesto.

El campeonato se celebra en Oyster Bay hasta el próximo día 27, con la participación de 29 equipos procedentes de nueve países, que competirán desde las instalaciones del histórico Seawanhaka Corinthian Yacht Club (SCYC).

El Rey Juan Carlos en el Bribón María Muiña

El Rey Juan Carlos aterrizó en la ciudad de los rascacielos el pasado 17 de septiembre, y aunque la razón principal del viaje es su participación en las regatas, también ha habido tiempo para el ocio.

Ese mismo día se celebró la recepción oficial de los participantes en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, el club náutico anfitrión de este año, y al día siguiente disfrutaron de una “happy hour” en la terraza del club. Además, el viernes 19 también asistieron a un cóctel de bienvenida en el que se presentó la Copa Rey Juan Carlos, un nuevo trofeo que llevará el nombre de Su Majestad, en reconocimiento a su pasión por las regatas.

La fiesta continuó al día siguiente, el sábado 20, cuando se celebró una fiesta en casa del comodoro del club, Hugh Jones, que tuvo temática de Bollywood y un dress code con inspiración india. El domingo 21, como guinda, se organizó una barbacoa nocturna en el Salty Dog, la zona más informal del club náutico.

Eventos sociales tras los que llega el torneo pero que ponen de manifiesto que el deporte es mucho más que competición: es camaradería, compañerismo, amistad y, por qué no, diversión.