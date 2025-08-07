El simpático vídeo de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía hablando lengua de signos

El pasado lunes, el Palacio de Marivent fue escenario de la tradicional recepción ofrecida por los Reyes a las autoridades baleares, un acto que marca el inicio del verano institucional de la Familia Real en Mallorca.

Este año, la recepción cobró un significado especial al contar por primera vez con la participación de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quienes se unieron a sus padres y a la Reina Sofía en este evento oficial. La presencia de las hijas de los Reyes simboliza un paso más en su progresiva incorporación a la agenda institucional, despertando gran expectación entre los asistentes y los medios.

Leonor y Sofía, que lucieron atuendos veraniegos acordes al ambiente relajado del palacio, saludaron con cercanía y naturalidad a los representantes políticos, sociales y culturales de las Islas Baleares. Su participación fue bien recibida por las autoridades, quienes destacaron el gesto como una señal de continuidad y compromiso de la Casa Real con las instituciones y la ciudadanía.

Entre las muchas autoridades y representantes a los que recibieron se encontraba una persona sordomuda, con la que la Reina Letizia intercambió algunas palabras en lengua de signos. Un espontáneo gesto de inclusión al que también se unieron sus hijas, que por lo visto conocen un poco del idioma.

De hecho, en los últimos días se han viralizado unas imágenes en las que la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía expresan sus nombres en lengua de signos, una muestra de su esmero a la hora de llegar a todos los ciudadanos, sin importar su condición.

El fugaz paso de la Reina Sofía por Marivent

Este verano, la Reina Sofía ha pasado casi de puntillas por Palma de Mallorca, rompiendo con la estampa habitual que durante décadas la situaba como figura central del verano mallorquín. Apenas 48 horas ha pasado la madre de don Felipe VI en la isla. Una estancia simbólica que contrasta con aquellos veranos interminables en los que Marivent era, además de residencia oficial, refugio familiar.

Su hermana, la princesa Irene de Grecia, atraviesa un delicado momento de salud, y la Reina quería regresar cuanto antes a Zarzuela para estar a su lado. Son inseparables. Irene, además, es la única hermana que le queda tras el fallecimiento del Rey Constantino en enero de 2023, una pérdida que dejó una huella profunda en ambas.

El año pasado, la princesa helena aún acompañó a la Familia Real en Palma. Este verano, en cambio, su estado no le ha permitido viajar. La Reina Sofía ha querido estar cerca, en silencio y sin alardes, en un gesto de amor fraternal que pesa más que ninguna agenda institucional.