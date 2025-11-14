Sofía de Edimburgo también se atreve ¡con las tarántulas!

Las giras internacionales de la realeza británica suelen dejar imágenes protocolarias, discursos cuidadosamente preparados y encuentros diplomáticos milimetrados. Pero de vez en cuando surge una escena inesperada que lo eclipsa todo. Es lo que ha ocurrido con Sofía de Edimburgo, actualmente de viaje oficial por Perú,Panamá, Guatemala y Belice, donde una tarántula amazónica se ha convertido en la insólita protagonista de su recorrido.

La duquesa, inmersa estos días en una visita centrada en la Amazonía peruana y en reuniones con líderes indígenas, se adentró en plena selva para conocer de primera mano la realidad medioambiental de la región. Allí, rodeada de vegetación espesa y humedad tropical, vivió un momento que rápidamente se ha vuelto viral: su encuentro con una araña Goliat, una de las tarántulas más grandes del mundo, capaz incluso de alimentarse de pequeños pájaros.

Un gesto de sorpresa que ya da la vuelta al mundo

Las imágenes hablan solas. En ellas se observa a Sofía llevándose la mano a la frente, con una expresión mezcla de incredulidad, preocupación y evidente respeto. El arácnido -imponente, marrón, peludo- se convirtió en un inesperado desafío para la duquesa, que intentó mantener la compostura pese al visible desasosiego.

Sofía de Edimburgo, en Panamá Redes Sociales

Aun así, y demostrando templanza, Sophie accedió a sostener a la tarántula… eso sí, sobre una gran hoja de árbol, un detalle que revela cierto instinto de autoprotección. Aunque superó la prueba, su gesto delata que el momento estuvo lejos de resultarle cómodo.

Un déjà vu real: el inevitable paralelismo con Kate Middleton

El episodio ha despertado recuerdos de una imagen ya icónica de 2021: Kate Middleton, entonces duquesa de Cambridge, posando sonriente con un arácnido similar durante una visita a la Universidad de Ulster. En aquel encuentro, la princesa de Gales se mostró absolutamente encantada. No solo sostuvo a la araña entre sus manos desnudas, sino que lo hizo luciendo una sonrisa amplia y serena que se convirtió en una de sus fotos más comentadas.

Frente a la naturalidad intrépida de Kate, la reacción de Sofía ha resultado más humana, más cercana, más reconocible para la mayoría de mortales que .probablemente. tampoco recibirían a una araña Goliat con entusiasmo. Esa diferencia ha desatado comentarios divertidos en redes, donde se celebra tanto la valentía de Sophie como su espontáneo gesto de respeto (o miedo).

Más allá de este instante viral, el viaje de Sofía de Edimburgo pone el foco en cuestiones clave: la protección de la Amazonía, el trabajo con comunidades indígenas y la visibilidad de proyectos medioambientales. La duquesa, conocida por su perfil discreto y su cercanía, está reforzando con esta gira su papel como una de las figuras más activas dentro de la nueva etapa de la monarquía británica.