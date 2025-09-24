El triunfo del Rey Juan Carlos I en Nueva York: podio en las regatas, complicidad con la Infanta Elena y a una hora del Rey Felipe VI

El equipo español Bribón, con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo y con S.M. el Rey Juan Carlos como patrón, se mantiene en la lucha por el podio en el Mundial de 6 Metros que se celebra en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en la bahía de Oyster Bay, en el estado de Nueva York y muy cerca de la homónima ciudad.

La segunda jornada del campeonato estuvo marcada por condiciones muy inestables de viento, con cambios constantes de dirección e intensidad que únicamente permitieron disputar una prueba.

El triunfo fue para el Jill del italiano Alessandro Maria Rinaldi, que cruzó la línea de llegada con 16 segundos de ventaja sobre el FUN del francés Louis Heckley. Muy cerca, el Bribón completó el recorrido tras 1 hora 13 minutos y 54 segundos de regata, finalizando tercero a tan solo 12 segundos del barco francés.

El Rey Juan Carlos I compitiendo en Nueva York Cedida

Con este resultado, el equipo español confirma su buen rendimiento y se mantiene en posiciones de podio en la clasificación general.

La competición continuará esta noche (madrugada en España) con la tercera jornada, en la que se prevé un viento de baja intensidad. De cumplirse las previsiones, el comité de regatas intentará completar las dos pruebas programadas.

Complicidad con la Infanta Elena y cercanía con el Rey Felipe VI

Un viaje a Nueva York que el Rey Juan Carlos I ha aprovechado no solo para disfrutar de su pasión por la vela, sino para pasar tiempo de calidad junto a su hija mayor, la Infanta Elena, de quien siempre se ha dicho que es su ojito derecho. Su Alteza Real aprovecha cualquier hueco libre en su agenda para reencontrarse con su padre, ya sea en Abu Dabi, Sanxenxo o, en este caso, al lado de la Gran Manzana.

Al Seawanhaka Corinthian Yacht Club, el club náutico anfitrión de la competición de este año, le separan unos 60 kilómetros del centro de Nueva York, donde se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Poco más de una hora en coche que separan al Rey Juan Carlos de su hijo, el Rey Felipe VI, que junto a Pedro Sánchez se encuentra en la ciudad de los rascacielos para representar a España en la cumbre del organismo internacional.

Felipe VI reivindica la vigencia de la ONU en su 80 aniversario: "No solo sigue siendo útil es insustituible" UN PHOTO/LOEY FELIPE Europa Press

Hay que remontarse al año 2023 para recordar la última vez que el Rey Juan Carlos y el Rey Felipe VI coincidieron en público. Fue en el 60º cumpleaños de la Infanta Elena, que consiguió reunir a buena parte de su familia -a excepción de sus sobrinas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía- en un restaurante de Madrid. Aun así, se evitó la fotografía en la que padre e hijo aparecieran juntos.