Los vecinos de Carlos III le declaran la guerra por ponerles en riesgo de muerte, según ‘Hello’

El rey Carlos III de Inglaterra tiene muchos frentes abiertos y no encuentra descanso ni en plena batalla contra el cáncer. Mientras lidia con la enfermedad, entre revisiones y tratamientos médicos, sigue al pie del cañón en sus tareas como monarca. Su ansiado trono le está dando muchos quebraderos de cabeza, especialmente porque desea marcar la diferencia con su madre y dejar la institución limpia antes de dar paso a su heredero, el príncipe Guillermo. Esto pasa por hacer reajustes en las fuentes de ingreso de palacio y en la familia, reducir el núcleo duro de clan real a los miembros indispensables y cortarle el grifo a aquellos innecesario y, sobre todo, a los incómodos como su hermano Andrés.

Son muchos y muy variados los obstáculos que se ha encontrado en su camino durante los últimos años. Muchos protagonizados por su hermano Andrés, otros por su hijo Harry o los de su nuera Meghan Markle. También los hay de otros miembros de la familia, pero quizá menos alarmantes. Pero también él ha protagonizado los suyos. Con el último que está haciendo mucho ruido, pues se le acusa de tomar medidas que ponen incluso en peligro de muerte a sus vecinos de la finca deNorfolk, en Sandringham. Por supuesto, están muy cabreados con él.

Carlos III, en su propio ‘Aquí no hay quien viva’

Como decíamos, el hijo de la reina Isabel II de Inglaterra está empeñado en hacer arreglos necesarios en la institución. También en algunas de sus propiedades. Considera que han estado mucho tiempo paradas y les hace falta una modernización para hacerlas más eficientes y rentables para la familia. Algo que ha molestado cuando los vecinos de Sandringham han conocido sus planes en su región. Entre sus mejoras esta la implantación de un parque solar o la creación de varios estanques, así como un jardín para el uso y disfrute de las abejas, pieza clave en el ecosistema mundial. Pero no todas sus medidas han sido bien acogidas.

La princesa Ana y el rey Carlos III en una imagen de archivo Gtres

Hay un asunto que no ha hecho ni pizca de gracia a sus vecinos en Norfolk. Es el pozo de purines, que viene a ser una laguna artificial en la que se almacena estiércol animal. Los vecinos del pueblo de Flitcham consultados por la revista ‘Hello’ han dejado claro su rechazo por cómo les va a afectar esta medida. Y es que no solo se enfrentan a malos olores, sino también a serios problemas de salud e incluso hablan de riesgo de muerte: “Son extremadamente peligrosos y representan un riesgo significativo de muerte o lesiones graves debido a los gases tóxicos. Todo lo que he leído sobre pozos de lodos resulta desagradable para quienes viven cerca”.

Y es que este vecino consultado por el citado medio británico tiene internet. Así ha buscado en Google si son peligrosas las fosas de lodos y la respuesta ha sido tajante: “Sí, son extremadamente peligrosas y representan un riesgo significativo de muerte o lesiones graves debido a los gases tóxicos”. Con esta premisa plantan cara al rey Carlos III. Son muchos los afectados que se quejan. Otro reconoce estar “sumamente preocupado por la proximidad del pozo de lodos propuesto. El pueblo cuenta con una escuela primaria y una alta proporción de residentes de edad avanzada cuya salud podría verse afectada”, recoge ‘Hello’.

“Nos oponemos firmemente a esta propuesta por las siguientes razones: preocupaciones sanitarias, molestias extremas por olores, un grave riesgo de devaluación de la vivienda, disminución del disfrute de su casa, lo que afectará a la salud mental, disminución de turistas que visitan la zona, lo que afectará a los negocios locales y, por lo tanto, a la economía local”, reza el escrito en el que enumeran los problemas del pozo que ha ideado Carlos III. Un plan que seguirá adelante pese a todo: “La propuesta implica la formación de una laguna de almacenamiento de fertilizantes para abastecer una extensa finca de aproximadamente 2.700 hectáreas. Esta se dedica al cultivo de variedades modernas y tradicionales de trigo, cebada, frijoles y avena, además de una variedad de cereales tradicionales”. El lugar es estratégico y no hay uno mejor para esa laguna de excrementos de animales que tanto preocupa a todos, pero que el rey ha mandado instalar para aumentar el rendimiento de su propiedad.