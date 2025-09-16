El viaje de Don Juan Carlos a Nueva York: con la Infanta Elena y fiesta temática de Bollywood

Don Juan Carlos aterrizará mañana en Nueva York para participar en el Campeonato del Mundo de vela de 6M, competición que arrancará el próximo 22 de septiembre en Oyster Bay, una exclusiva zona al norte de Long Island, muy cerca de Manhattan. Tal y como avanza en exclusiva Silvia Taulés en "Vanitatis", el Rey llegará a la Gran Manzana acompañado por la Infanta Elena y su tripulación de El Bribón, después de haber estado navegando este pasado fin de semana en Sanxenxo.

Eventos previos a la competición

Don Juan Carlos llega a Nueva York con el resto de la tripulación de El Bribón dispuesto a revalidar su título de Campeón del Mundo de vela de 6M, título que conquistó en 2023 en la isla de Wight (Inglaterra). El campeonato comenzará el próximo lunes 22 de septiembre, pero los equipos participantes comenzarán a llegar a la ciudad entre hoy y mañana para disfrutar de las recepciones previas al evento deportivo.

El Rey Juan Carlos, emocionado, muestra su lado más tierno en la entrega de premios de las regatas en Sanxenxo Europa Press

Mañana, 17 de septiembre, se celebrará la recepción oficial de los participantes en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, el club náutico anfitrión de este año. Según el anterior medio citado, a lo largo de estos días se celebrarán distintas actividades sociales, como una "happy hour" que está prevista en las terrazas del club el jueves 18 o la inauguración oficial del Campeonato del Mundo el viernes 19. Ese día, los participantes del evento asistirán a un cóctel de bienvenida.

Fiesta de Bollywood

Tal y como avanza Taulés en "Vanitatis", el sábado 20 de septiembre se celebrará la fiesta en casa del comodoro del club, Hugh Jones, que tendrá temática de Bollywood y el dress code con inspiración india. El domingo 21, habrá una barbacoa nocturna en el Salty Dog, la zona más informal del club náutico. Este último evento previo al arranque de la competición tiene un aforo limitado y solo podrán asistir los que hayan reservado con antelación.