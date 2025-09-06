Victoria Federica: los 25 años de la reina de las redes

El martes, Victoria Federica soplará 25 velas. Un cuarto de siglo que la encuentra en un momento decisivo: convertida en una de las voces más influyentes del ecosistema digital español y reconocida por «Forbes» como creadora de contenido de referencia. De la discreción que marcó su infancia en Zarzuela, la sobrina del Rey Felipe VI ha dado un salto firme hacia el escaparate digital, donde hoy su nombre no solo evoca linaje, sino también mucha influencia.

Quinta en la línea de sucesión al trono, hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar, nieta de Don Juan Carlos y Doña Sofía, Victoria Federica parecía destinada a un papel secundario dentro de la Familia Real. Sin embargo, su instinto la llevó a buscar un lugar propio, lejos del protocolo y cerca de la conversación global que marcan las redes sociales. Su reciente nominación a los Premios Forbes 2025 en la categoría de Mejores Creadores de contenido es la confirmación de una elección tan discutida como, a la luz de los hechos, visionaria.

Con casi 400.000 seguidores en Instagram, la joven ha construido una imagen de influencer y socialité a la medida de los nuevos tiempos. No se prodiga en exceso, pero cada aparición pública y cada publicación se sienten como un golpe calculado en el tablero de la moda y el lifestyle. Su apellido abre puertas, pero su estilo –a medio camino entre lo clásico y lo digital– es el que genera conversación.

La lista de nominados que comparte no es menor. Junto a ella aparecen titanes como Ibai Llanos, Plex, María Pombo, Laura Escanes o Rocío Osorno. «Forbes» los define como «actores estratégicos dentro del ecosistema comercial internacional», capaces de marcar tendencias y transformar la manera en que los consumidores se relacionan con las marcas. Que Victoria Federica figure entre ellos es un símbolo de su consolidación.

Victoria Federica. Gtres

El reconocimiento, además, tiene un trasfondo personal. Durante años, su apuesta por la esfera influencer no fue bien recibida en ciertos sectores de su familia ni del debate público, donde se cuestionaba hasta qué punto los Borbón y Marichalar debían exponerse mediáticamente. Hoy, con el respaldo de «Forbes», queda claro que la joven no se equivocó.

La gala de entrega, que tendrá lugar en la Embajada de Italia en Madrid, añadirá este año un aliciente: el «People’s Choice Award», decidido por votación popular. Un guiño a la fuerza de la audiencia que tanto peso tiene en este nuevo universo en el que Vic sigue escribiendo su propio relato. A los 25, el suyo no es ya un destino heredado, sino conquistado.