Muere Sara Harding, ex de Girls Aloud, a los 39 años

“Muchos de vosotros sabréis de la batalla de Sarah contra el cáncer y que luchó tan fuertemente desde su diagnóstico hasta su último día. Se ha ido en paz esta mañana”, añadió desde sus redes sociales. “Sé que no querrá que se la recuerde por su lucha contra esta terrible enfermedad: era una estrella brillante, y espero que así sea como se la recuerde”. con este mensaje publicado en Instagram anunciaba Marie, la madre de Sara Harding, que su hija había fallecido.

La ex componente de Girls aloud había revelado en agosto del año pasado que le habían diagnosticado un cáncer que se había extendido ya a otras partes de su cuerpo.

“Es con profunda angustia que hoy comparto la noticia de que mi hermosa hija Sarah ha fallecido tristemente”, añade su progenitora.

No puedo aceptar que haya llegado este día. Me duele el corazón y durante todo el día todo lo que pasamos juntas ha dado vueltas en mi mente... Una parte de mí o de nosotras ya no está aquí y es impensable y doloroso y totalmente cruel”, publica Nicola Roberts, compañera en la banda.

Nadine Coyle, por su parte, escribió también en Instagram: “Estoy absolutamente devastada. No puedo pensar en palabras que puedan expresar lo que siento por esta chica y lo que significa para mí”.

En su autobiografía “Hear me out”, Harding escribió cmo en un principio pospuso la búsqueda de consejo médico cuando detectó por primera vez bultos bajo su brazo en diciembre de 2019. Luego “el coronavirus nos golpeó y todo se puso en cámara lenta o se detuvo por completo”, escribió. “Era consciente de que necesitaba solucionar este problema de salud, pero con todo lo que estaba pasando, era difícil”.