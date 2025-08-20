Aubrey Plaza y su desgarradora definición del dolor que siente tras el suicidio de su marido

El año comenzó con una trágica noticia que dejó helado los Estados Unidos. El guionista y director Jeff Baena era encontrado sin vida en su domicilio de Los Feliz el 3 de enero. Tenía 47 años y mucho que crear y compartir con el público en la meca del cine. Mucho se especuló sobre las causas de su fallecimiento, pero después de una investigación las autoridades determinaron que el marido de la actriz Aubrey Plaza se suicidó. Llevaban cuatro meses planteando su separación matrimonial. Un revés que sumió en la tristeza a la intérprete de la serie ‘The White Lotus’, por citar tan solo su último gran hit.

Desde que su marido se quitase la vida, la actriz ha permanecido en un discreto segundo plano. No ha querido llamar la atención y desviaba las conversaciones para que lo sucedido no alimentase más las crónicas de los medios. Pero ha cambiado de opinión y ahora, siete meses después de la tragedia que ha sacudido los cimientos de su propia existencia, ha roto su silencio. Lo hace en un espacio seguro, en confianza, compartiendo una charla con su buena amiga Amy Poehler, en su podcast ‘Good Hang With’.

El cineasta Jeff Baena (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Jordan Strauss/Invision/AP Jordan Strauss

Aubrey Plaza describe su complicado trance vital

La actriz ha querido abrirse al mundo con una amiga que le ha ayudado en su propia batalla interna. Desde que su marido se quitase la vida el pasado mes de enero, ella tan solo había emitido un comunicado destacando que “esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento”. Estaba hundida por la decisión que había tomado su marido. Cuatro meses antes plantearon su ruptura y estaban en ese proceso, lo que añade más angustia a su duelo.

Amy Phoehler ha sabido abordar el tema clave que todos los oyentes de su podcast querían conocer de su invitada. Después de una charla en la que se han tratado muchos otros temas profesionales y también personales, la entrevistadora fue directa: “La gente quiere verte y saber cómo estás: te quieren. Has tenido un año terrible, terrible y trágico. Perdiste a tu marido, has estado lidiando con eso y has estado buscando todas las formas diferentes en las que puedas sentir y encontrar apoyo”, introducía la cuestión, ayudando a que se sienta cómoda y pueda abrirse al fin y desvelar cómo se encuentra.

“En este preciso instante me siento feliz de estar contigo. En general, estoy aquí y funcionando. Me siento muy agradecida de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria”, reconocía Aubrey Plaza. Le cuesta encontrar las palabras para definir su estado tras la muerte de Jeff Baena, con el que ha compartido los últimos 14 años de su vida: “Es una analogía muy tonta y en cierto momento fue una broma, pero digo en serio. ¿Viste la película ‘The Gorge’ (El abismo)? Es como una película de extraterrestres o algo así, con Miles Teller. En la película hay un acantilado a un lado y otro al otro, y luego un desfiladero en medio, lleno de monstruos que intentan atraparlos”. Así se siente.

Aubrey Plaza se siente precisamente en ese mismo abismo: “Juro que cuando la vi sentí que eso se parecía a mi dolor o a lo que podría ser el dolor. Siempre hay un océano gigante de horror, ahí mismo, y puedo verlo”, describe el vacío que siente en sus adentros tras la pérdida de su marido en tan trágicas circunstancias. “A veces solo quiero sumergirme en él, estar dentro. A veces solo lo miro y otras veces intento alejarme de él. Pero siempre está ahí”, sentencia.