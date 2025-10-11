La boda de Stella y la habitación del pánico de Banderas

A la marbellí Stella del Carmen le hubiera encantado casarse en su tierra natal. Y esa fue una de las opciones que contempló antes de decidirse por su disposición final de hacerlo en la Abadía Retuerta LeDomaine, Valladolid, ubicada en un pueblo Sardón del Duero, de 607 habitantes, donde todo está listo para el enlace el 18 de octubre. Un paraíso rodeado de viñedos donde también se han casado otros ilustres, incluyendo miembros de la alta sociedad danesa. También se barajaron lugares como la malagueña Finca de la Concepción, el paraíso «chic» de los Hachuel, donde muchas celebridades acuden a festejar sus eventos privados con la máxima discreción. Aunque su «sí quiero» no sea en Marbella, a la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith le magnetiza su tierra de nacimiento.

Stella del Carmen Banderas GETTY

En el Hospital Costa del Sol aún resuena en los pasillos el día histórico, en 1996, en el que Teresa Cruz, por aquel entonces directora de comunicación del centro, anunciaba a los presentes que el actor había sido padre de una niña. Tras un par de días en el hospital, la familia se mudó a La Gaviota, lugar en el que les esperaba un aluvión de paparazis que querían sacar las primeras imágenes. Alguno de ellos comentaba ahora a LA RAZÓN que había tal expectación con la hija de Banderas que incluso «rebuscaron durante meses en las bolsas de basura esperado ver alguna ecografía del sexo del bebé ». Antonio quiso que se la bautizara con el nombre de la patrona de Marbella, que es la Virgen del Carmen, y desde entonces la llevó desde muy pequeña a las procesiones que se hacían el 16 de julio en barco acompañando a la santidad. Desde entonces siempre que puede, Stella pasa en Marbella los días de la festividad de la Virgen del Carmen, a la que ella tiene gran devoción. Uno de los sitios donde le gusta perderse es al lado de su casa en el chiringuito de «Los Sardinales», donde su propietario nos cuenta que habla un perfecto español con acento inglés: «La chiquilla se expresa genial y tiene la simpatía de los padres». La joven, que está a una semana de pasar por el altar en Castilla, a más de mil kilómetros de su tierra natal, ha pasado temporadas en su casa de Marbella, que está en proceso de convertirse en un palacete de tres plantas, chiringuito con piscina, una sala de fiestas para 1.200 personas y hasta una habitación del pánico en la planta del sótano, según revelan en exclusiva para LA RAZÓN. A casi horas de distancia está hoy todo el clan Banderas para este «sí quiero» con Alex Grunzynsky. El actor nunca ha querido perderse ni un momento de la vida de su hija e incluso ha pedido perdón por sus ausencias laborales.

Mientras las obras de Los Monteros se aceleran, Sardón del Duero se prepara para acoger a más invitados que habitantes. «Está poniendo el pueblo en el mapa a nivel de Estados Unidos y Hollywood. Lo único que nos han pedido es que duplicásemos los contenedores de basura, algo normal por la magnitud del evento», destaca José A. Matesanz, su alcalde, muy contento porque su pueblo vuelva a ser escenario de otra boda ilustre.