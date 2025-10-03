Una cafetería española en París consigue, tras 371 días de campaña, que Rosalía les visite

Rosalía abrió la puerta del Café Cortado, en la Rue Charlot del distrito 3 de París este lunes 29 de septiembre. La visita, totalmente inesperada, fue el desenlace de una original campaña que el establecimiento llevaba impulsando desde hacía más de un año: cada día publicaban una foto con una camiseta que rezaba “Día n.º … esperando a Rosalía en Cortado”.

La estrategia había comenzado 371 días atrás, sostenida con paciencia y la complicidad de los clientes. Las publicaciones diarias en redes sociales convirtieron la iniciativa en un símbolo que fue ganando notoriedad hasta llegar a la propia artista. Hace seis meses, la estrella catalana incluso comenzó a seguir al café en Instagram e intercambió mensajes con su equipo.

Rosalía, que se encontraba en París por la Semana de la Moda, acudió al local acompañada de una decena de personas y pasó alrededor de veinte minutos en el interior del establecimiento. Según relatan los cofundadores, la cantante agradeció personalmente el gesto y afirmó que había seguido con atención la campaña desde el inicio.

Una visita que se volvió un acontecimiento

Durante su estancia, Rosalía se pidió un café con leche de avena, charló con los responsables del Cortado y accedió a firmar la camiseta icónica de la campaña, escribiendo “Día 371”. El gesto ha convertido la prenda en un objeto de culto, que ya está siendo enmarcado para exhibirse en el local.

Nacida en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la artista de 32 años se ha consolidado como una de las cantantes españolas más influyentes de su generación, con éxitos como Malamente, Con Altura o Despechá. Su álbum Motomami (2022) confirmó un estilo rompedor y la situó como referente global.

El entusiasmo tras su paso por el Café Cortado ha atraído a numerosos curiosos que quieren ver la camiseta firmada, convertida ya en reclamo turístico e identitario. Rosalía, que prometió regresar en catalán y francés, ha dejado abierta la puerta a un próximo encuentro que sus seguidores en París esperan impacientes.