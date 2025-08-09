La cantante Rita Ora desata una guerra vecinal en Londres por su gimnasio de lujo: los vecinos denuncian ruido, luces y pérdida de privacidad

Rita Ora se encuentra inmersa en un conflicto creciente con sus vecinos por el proyecto de construir un gimnasio de última generación en el jardín de su mansión de 7.5 millones de libras, ubicada en el exclusivo barrio de Primrose Hill, Londres. La propiedad, clasificada como Grado II por su valor histórico, ha sido objeto de controversia desde que su arquitecto presentó los planos para edificar el gimnasio en un patio hundido.

Los residentes del área, incluyendo un bloque de apartamentos cercano, han presentado una queja formal alegando que el proyecto amenaza la tranquilidad del vecindario. Entre sus preocupaciones destacan la posible contaminación acústica, la iluminación artificial y la pérdida de privacidad. Señalan que, aunque se menciona aislamiento acústico, el diseño con puertas plegables podría permitir música y voces a cualquier hora del día.

Además, los vecinos advierten que la normativa local prohíbe grandes reuniones en propiedades residenciales, y temen que el gimnasio pueda convertirse en un espacio para eventos que alteren la paz comunitaria. También se han expresado inquietudes sobre el impacto ambiental, incluyendo el desplazamiento de fauna como ardillas y zorros.

Hasta el momento, la representación de Rita Ora no ha emitido declaraciones oficiales, lo que ha incrementado la tensión y la especulación sobre el desenlace del conflicto.

Paralelamente, la cantante se prepara para lanzar su nuevo sencillo “Joy”, una canción emotiva sobre “encontrar la paz interior”, como parte de la banda sonora del programa de Netflix Love Is Blind UK.